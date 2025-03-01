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Новые тарифы на связь, надбавки медикам и чартер в Рас-эль-Хайму - что изменится с 1 марта
На календаре - 1 марта. А это значит, что традиционно вступает в силу ряд новаций. Изменения затронут как граждан, так и бизнес. Например, банки, лизинговые и микрофинансовые организации с 1 марта при оценке кредитоспособности клиентов должны опираться на единые подходы. Их установил Нацбанк для того, чтобы защитить права потребителей и не допускать чрезмерной долговой нагрузки на граждан. Что еще приготовил МАРТ белорусам.
В Союзном государстве заработал "Домашний" тариф
Первый месяц весны, действительно, полон новаций. Некоторые из них заработали уже с сегодняшнего дня, а какие-то еще, конечно, придется подождать. Сейчас обо всем по порядку.
Пожалуй, одно из самых долгожданных новшеств - это союзный роуминг. Эта работа велась не один год.
Теперь в рамках "домашнего тарифа" у белорусов в России и россиян в Беларуси - 150 минут исходящих звонков, столько же входящих. А еще интернет-трафик на льготных условиях: 1 ГБ по стоимости выйдет до 5 рублей.
Медикам повышают надбавки к зарплате
Еще одно ожидаемое новшество, ну как минимум специалистами со средним специальным медицинским образованием. А их по стране свыше 111 тыс.
Так, согласно поэтапному увеличению доходов медиков, с 1 марта надбавки указанной категории работников вырастут на 10 % от оклада. Следующее повышение произойдет 1 сентября, а с 1 декабря эти выплаты поднимут сразу на 15 %.
Общее повышение надбавок медперсонала среднего звена к концу года составит 35 % оклада. Но, надо понимать, что итоговая сумма доплат у каждого своя и она зависит от профиля сотрудника.
В Беларуси расширили список лекарств, цены на которые регулирует государство
Еще одно изменение в медицинской сфере. Вырос список лекарств, цены на которые регулирует государство. Он увеличился сразу на 17 позиций. Теперь в перечне полсотни лекарственных препаратов.
Ювелирные украшения снова можно продавать в интернете
С 1 марта в нашей стране разрешена торговля ювелирными изделиями через интернет-магазины. Заниматься ею могут "лицензированные" юрлица и ИП. При этом продукция должна быть белорусского производства и маркирована кодами идентификации.
Нацбанк повысил расчетные величины стандартного риска. Как правило, изменение этого показателя влечет за собой изменения ставок по новым кредитам (кроме льготных) и для бизнеса, и для граждан. Новые цифры будут актуальны на протяжении всего марта. До этого расчетные величины стандартного риска оставались на одном и том же уровне в течение семи месяцев.
В налоговой сфере никаких серьезных изменений. Но есть о чем напомнить.
Подача налоговых деклараций - дедлайн - 31 марта
Конец марта - традиционный дедлайн по подаче налоговых деклараций. Если в 2024 году получали доход за границей, продали более одной машины или квартиры, получили дорогостоящий подарок на день рождения, но не от родственников, то необходимо обратиться в налоговую инспекцию.
Сделать это можно и через личный кабинет плательщика на сайте Министерства по налогам и сборам или по почте. Кроме того, можно предоставить декларацию через своего законного представителя или налоговых консультантов. Уплатить сумму, которую начислят в налоговой, следует до 1 июня.
Андрей Ковалевский, начальник главного управления Министерства по налогам и сборам Беларуси:
"Есть несколько категорий граждан, которые должны представить такую декларацию. В первую очередь это те лица, которые прожили в 2024 году на территории Беларуси более 183 календарных дней и получили доходы из-за границы. Это может быть заработная плата за границей, дивиденды от участия в иностранных организациях, выигрыши в иностранных казино, в том числе в режиме онлайн".
Чартеры Белавиа полетят в Рас-эль-Хайму
Со 2 марта карта полетов Белавиа станет больше. Новая точка появится на севере Объединенных Арабских Эмиратов. Чартерные рейсы в Рас-эль-Хайму будут летать каждые 9, 10 и 11 дней.