Новые технологии для медицины: в поликлинике в Копище открылся кабинет конусно-лучевой томографии
Здравоохранение в белорусских регионах следует концепции цифровизации в своем развитии. В поликлиниках Минского района уже есть 27 рентген-аппаратов. Одно из актуальных приобретений - кабинет конусно-лучевой компьютерной томографии высокого класса в поликлинике в деревне Копище.
Такая техника помогает стоматологам и ЛОР-врачам. Специалисты заканчивают обучение, и уже через несколько недель услуги кабинета будут доступны всем желающим.
Елена Жуковская, главный внештатный врач-рентгенолог Минского района:
"Мы можем на этом аппарате проводить полное стоматологическое обследование, а также обследование внутреннего уха, ЛОР-органов, исследование верхних дыхательных путей. При этом этот аппарат очень хорошо используется в ортодонтии и челюстно-лицевой хирургии благодаря тому, что у него есть цефалометрическая установка".
Подобный аппарат, а также маммограф и другое диагностическое оборудование установят и в новой поликлинике в Заславле. Учреждение здравоохранения откроют в 2026 году.