Новые возможности в медицине - Республиканский центр детской аллергологии открыли в Минске

Республиканский центр детской аллергологии открыли в Минске. Он работает на базе детской клинической больницы № 4. Стационар рассчитан на 40 койко-мест.

Помощь здесь получают пациенты из всей республики с диагнозами бронхиальная астма, атопический дерматит, аллергический ринит и хроническая крапивница, а также те дети, которые нуждаются в коррекции объема лечения и дополнительной диагностике.

news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/8b09f8e7-4afd-44f3-8cd5-296e496a947a/conversions/3ee633ca-faed-4831-b18e-ebc6b6ac008a-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/8b09f8e7-4afd-44f3-8cd5-296e496a947a/conversions/3ee633ca-faed-4831-b18e-ebc6b6ac008a-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/8b09f8e7-4afd-44f3-8cd5-296e496a947a/conversions/3ee633ca-faed-4831-b18e-ebc6b6ac008a-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/8b09f8e7-4afd-44f3-8cd5-296e496a947a/conversions/3ee633ca-faed-4831-b18e-ebc6b6ac008a-xl-___webp_1920.webp 1920w

Благодаря открытию центра появилась возможность внедрить во врачебную практику передовые методики и новые технологии.