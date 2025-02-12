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Новые возможности в медицине - Республиканский центр детской аллергологии открыли в Минске
Республиканский центр детской аллергологии открыли в Минске. Он работает на базе детской клинической больницы № 4. Стационар рассчитан на 40 койко-мест.
Помощь здесь получают пациенты из всей республики с диагнозами бронхиальная астма, атопический дерматит, аллергический ринит и хроническая крапивница, а также те дети, которые нуждаются в коррекции объема лечения и дополнительной диагностике.
Благодаря открытию центра появилась возможность внедрить во врачебную практику передовые методики и новые технологии.
За год в аллергологическом отделении 4-й детской клинической больницы помощь получают около 1200 пациентов. Только за последний месяц сюда обратились около сотни человек. В Беларуси работают всего лишь два стационарных отделения такого профиля - в Минске и Витебске.