Новых руководителей представили в Минском, Столбцовском и Пуховичском районах

Кадровые изменения в системе руководства Минской области. 1 июля в Минском, Столбцовском и Пуховичском районах представили новых руководителей. В Марьиной Горке утвердили на должности председателя райисполкома Александра Маевского, который до этого работал тут же первым заместителем. Он имеет большой опыт работы в энергетике и сельском хозяйстве.

Губернатор Минской области Алексей Кушнаренко назвал задачи, стоящие перед регионом. А это повышение инвестиционной активности, развитие города-спутника Руденска и выход агропромышленного комплекса на более высокий уровень.

Нового председателя райисполкома представили и в Дзержинске. Никита Реут до этого занимал должность первого заместителя председателя Солигорского райисполкома, а также начальника управления по сельскому хозяйству и продовольствию. Трудовую деятельность начал в образовательной сфере.