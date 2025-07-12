Новым председателем общественного объединения "Белая Русь" избран Андрей Иванец

12 июля в Минске на базе Национального академического театра имени Янки Купалы проходит VI съезд республиканского общественного объединения "Белая Русь". В нем принимает участие 271 делегат со всей страны. Во время съезда заслушаны отчетные доклады, дана оценка работе объединения за 2022-2025 годы.

Наталья Воронова, председатель Минской городской организации "Белая Русь", депутат Мингорсовета:

"Белорусское гражданское общество стало другим. "Белая Русь" является флагманской структурой. За 3 года мы приросли на 201 первичную организацию, и сейчас у нас 1414 первичек, 57 тыс. единомышленников, плюс 15 тыс. за последние 3 года. Обращаем внимание на работу с молодежью, реализацию молодежных проектов и гражданских инициатив".

Численность субъектов гражданского общества к середине 2025 года практически достигает отметки в 250 тыс. человек. Стало известно, что новым председателем общественного объединения на съезде избран министр образования Андрей Иванец.