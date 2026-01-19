"Нужен баланс": министр труда Лобович о том, как удержать на рынке и молодежь, и опытных сотрудников

На каждом производстве должна быть культура охраны труда, это поможет свести травматизм к нулю. Об этом заявил министр труда и соцзащиты. В целом говоря про рынок труда, Андрей Лобович отметил, что он останется рынком работника, так как число вакансий по-прежнему велико. А что касается возраста трудящихся, то на рынке сохраняется баланс.

"Нельзя делать ставку на одну либо вторую категорию - нужен комплексный подход. Сегодня мы прилагаем все усилия, чтобы и молодежи, и опытным сотрудникам было комфортно на рынке труда. Молодые люди хотят быстро получить профессию и знания, чтобы сразу реализовать себя. Для них нужны гибкие формы занятости, которые будут позволять быстро выходить на рынок труда. Опытные сотрудники - это все-таки знания, опыт, который они должны передавать молодому поколению, дабы эта преемственность сохранялась во всех профессиях и сферах жизнедеятельности нашего общества".