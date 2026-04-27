"Нужно было наладить жизнь": узнали, что включает чернобыльская госпрограмма

Фото: sb.by

На реабилитацию пострадавших районов направляются значительные средства. В Беларуси разработана и специальная чернобыльская госпрограмма, а в 2025 году закончилась реализация шестой госпрограммы.

Какие мероприятия реализуются здесь и сейчас, рассказала в "Актуальном интервью" председатель Постоянной комиссии Палаты представителей Национального собрания Беларуси Жанна Чернявская.

По ее словам, большая часть финансирования последних трех программ направлена на социальную защиту, здоровье и проведение специальной диспансеризации в регионах. Первый комплекс всех государственных программ касался различных чрезвычайных мер проведения защитных мероприятий.

До 2000-х годов формировалось "чернобыльское" законодательство для управления ситуацией и понимания работы на ближайшее время. Было разработано два основных законопроекта о правовом регулировании территорий, загрязненных радионуклидами, второй касался социальной защиты населения, проживающего на этих территориях. В первую очередь был сделан упор на снижение уровня воздействия радиации на здоровье людей, поэтому финансирование выделялось не только на реабилитационные мероприятия территорий, но и на модернизацию и ремонт.

"Для работы всей системы (а в первые годы эвакуировали 138 тыс. человек, еще 200 тыс. уехали самостоятельно) нужно было решать вопросы кадровой политики. Ведь многие остались в этих районах, и необходимо было налаживать жизнь. Второй момент - подготовка кадров. Люди должны были уметь работать с этой темой, потому что радиоактивное загрязнение - огромный пласт работы, для чего открыли радиохимические и радиобиологические институты", - рассказала гостья интервью.

Помимо этого проводилось множество других мероприятий в сельском хозяйстве, в лесном фонде. Особый упор сделали на оздоровление и санаторно-курортное лечение людей, приобретение медицинского оборудования для центральных районных больниц. В учреждения образования закупалось технологическое оборудование. Проводилась модернизация промышленных и сельскохозяйственных предприятий. Для детей, проживающих на загрязненных территориях, обеспечили бесплатное питание. Не забыли и о строительстве жилья.