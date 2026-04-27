3.75 BYN
2.82 BYN
3.30 BYN
"Нужно было наладить жизнь": узнали, что включает чернобыльская госпрограмма
На реабилитацию пострадавших районов направляются значительные средства. В Беларуси разработана и специальная чернобыльская госпрограмма, а в 2025 году закончилась реализация шестой госпрограммы.
Какие мероприятия реализуются здесь и сейчас, рассказала в "Актуальном интервью" председатель Постоянной комиссии Палаты представителей Национального собрания Беларуси Жанна Чернявская.
По ее словам, большая часть финансирования последних трех программ направлена на социальную защиту, здоровье и проведение специальной диспансеризации в регионах. Первый комплекс всех государственных программ касался различных чрезвычайных мер проведения защитных мероприятий.
"Для работы всей системы (а в первые годы эвакуировали 138 тыс. человек, еще 200 тыс. уехали самостоятельно) нужно было решать вопросы кадровой политики. Ведь многие остались в этих районах, и необходимо было налаживать жизнь. Второй момент - подготовка кадров. Люди должны были уметь работать с этой темой, потому что радиоактивное загрязнение - огромный пласт работы, для чего открыли радиохимические и радиобиологические институты", - рассказала гостья интервью.
Помимо этого проводилось множество других мероприятий в сельском хозяйстве, в лесном фонде. Особый упор сделали на оздоровление и санаторно-курортное лечение людей, приобретение медицинского оборудования для центральных районных больниц. В учреждения образования закупалось технологическое оборудование. Проводилась модернизация промышленных и сельскохозяйственных предприятий. Для детей, проживающих на загрязненных территориях, обеспечили бесплатное питание. Не забыли и о строительстве жилья.
"Сегодня для закрепления молодого специалиста необходимо предоставить жилье, заработную плату и определенные выплаты. Был собран целый комплекс мероприятий для помощи закрепления и осуществления мероприятий, которые бы улучшали качество жизни населения и обеспечивали комфортную жизнь", - заявила Жанна Чернявская.