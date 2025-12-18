О чем люди пишут в КГК - ответы в проекте "На контроле Президента"

Человек - в самом центре политики нашего государства. К слову, именно поэтому так много внимания контролирующих органов уделяется обращениям граждан и решению проблемных вопросов.

Услышать и помочь - главная задача. За 9 месяцев 2025 года в органы Комитета госконтроля поступило почти 6,5 тыс. электронных обращений со всей страны. Отметим, прежде жалоб было больше.