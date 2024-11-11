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О чем накануне праздников предупредил белорусов министр по чрезвычайным ситуациям
Чтобы новогодние праздники ничем не омрачились, белорусские спасатели перейдут на усиленный режим работы. Об этом сегодня рассказал министр по чрезвычайным ситуациям во время оперативного брифинга с руководителями структурных подразделений ведомства.
Более 3,5 тыс. спасателей будут работать круглосуточно. В эти дни особое внимание частному сектору, вопросам реагирования на сообщения о ЧС, а также местам массовых гуляний. На повестке и пиротехника.
Вадим Синявский, министр по чрезвычайным ситуациям Беларуси:
"Мы уже настоятельно рекомендовали населению отказаться от использования пиротехники, но там, где это не представляется возможным, где все-таки граждане будут ее использовать, необходимо это делать с соблюдением всех требований. Необходимо требовать у продавцов сертификат на продукцию, приобретать ее только в специализированных торговых точках".
Также Вадим Синявский отметил: чтобы праздники прошли здорово - проводить их стоит здраво. Соблюдать меры как безопасности, так и за праздничным столом.
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