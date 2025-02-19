О чем настоятельница Свято-Евфросиниевского монастыря попросила режиссера Владимира Луцкого

Владимир Луцкий, режиссер-кинодокументалист: "Мне очень хотелось сделать фильм, чтобы молодое поколение почувствовало современность. Были продуманы и компьютерная графика (очень навороченная), и исторические реконструкции. Однако в монастыре матушка-настоятельница и сестры-монахини попросили меня сделать в более традиционной манере. Им показалось, что так будет правильно. И, конечно же, я с уважением отнесся к их пожеланию, но фильм получился все равно образный, красивый. Так что я приглашаю всех желающих на премьеру".