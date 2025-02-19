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О чем настоятельница Свято-Евфросиниевского монастыря попросила режиссера Владимира Луцкого
20 февраля в Минске состоится премьера документального фильма "Обитель святой Евфросинии". Картина создана к 900-летию Спасо-Евфросиниевского ставропигиального женского монастыря в Полоцке.
В основу сюжета легло "Житие преподобной Евфросинии Полоцкой" Михаила Дубровского. Среди создателей премьеры лауреат премии "ТЭФИ", обладатель "Телевершины" Владимир Луцкий и белорусская поэтесса, прозаик Людмила Рублевская. За кадром звучит голос настоятельницы полоцкого монастыря игумении Евдокии и министра культуры Республики Беларусь Руслана Чернецкого.
Владимир Луцкий, режиссер-кинодокументалист: "Мне очень хотелось сделать фильм, чтобы молодое поколение почувствовало современность. Были продуманы и компьютерная графика (очень навороченная), и исторические реконструкции. Однако в монастыре матушка-настоятельница и сестры-монахини попросили меня сделать в более традиционной манере. Им показалось, что так будет правильно. И, конечно же, я с уважением отнесся к их пожеланию, но фильм получился все равно образный, красивый. Так что я приглашаю всех желающих на премьеру".
На подготовку картины ушло менее года. Премьера пройдет во всех областных городах Беларуси. К слову, осенью 2024 года картина была представлена на XXVI Международном Кубанском фестивале православных фильмов "Вечевой колокол" и победила в номинации "Лучший фильм с православной просветительской позицией".