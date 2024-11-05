О героях прошлого и настоящего говорили участники "Знаковой встречи" в Орше

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На "Марафоне единства" в Орше проходит "Знаковая встреча", эксперты обсудили тему героев прошлого и настоящего, сообщает БЕЛТА.

Гостями Орши стали генеральный директор Национальной библиотеки Беларуси Вадим Гигин, журналист, политический обозреватель Григорий Азаренок, председатель Белорусской федерации велосипедного спорта, бронзовый призер Олимпийских игр по велоспорту, восьмикратная чемпионка мира, заслуженный мастер спорта Республики Беларусь Наталья Цилинская, главный редактор "Альфа Радио" Вадим Шепет.

Герои - кто они, как ими становятся и только ли в прошлом было место настоящему подвигу? На эти вопросы постарались ответить участники "Знаковой встречи".

Спикеры вспомнили известные имена героев времен Великой Отечественной войны. Например, Веры Хоружей, Константина Заслонова, которого на Оршанщине знает каждый школьник.

"На оршанской земле, на витебской земле, которая дала этих героев, мы смотрим на этих титанов, выдающихся, отдавших жизнь за свою Родину. Когда мы смотрим на наших героев - спортсменов, силовиков, вот это для нас настоящие герои. А если нам удается в своей жизни чуть-чуть быть похожими на них, значит, мы не просто так прожили жизнь", - сказал генеральный директор Национальной библиотеки Беларуси.

Вадим Гигин отметил, что, говоря о героизме, нужно приводить конкретные примеры. "Это люди, которые свою жизнь посвятили долгу, другим людям. Это настоящий героизм. Я думаю, что в первую очередь это когда человек думает о других, а потом о себе", - выразил свое мнение гендиректор Национальной библиотеки.

Фамилии Андрея Ничипорчика, Вадима Куконенко - это синонимы героизма для нынешнего молодого поколения. Публике в видеоролике напомнили трогательные моменты, когда посмертные награды Президент вручил родным белорусских летчиков, погибших при учебном полете в Барановичах, отведя падавший самолет подальше от густонаселенных районов города. Отец одного из пилотов выразил пожелание, чтобы такие награды всегда находили героев при жизни. Зрители едва смогли сдержать эмоции, глядя на родственников героев. "Это наша нынешняя история, это наши нынешние святые", - сказал Григорий Азаренок.

Эксперты также рассказали, как западные страны забывают своих героев, оправдывают фашизм. "А мы так делать не должны!" - убежден Вадим Гигин. Он напомнил, что фамилии наших героев увековечивают в названиях улиц, школ, и это, по мнению гендиректора Нацбиблиотеки, лишь та малая часть памяти благодарных потомков, которые не забудут, что сделали их земляки.