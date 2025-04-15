О Великой Победе устами живых свидетелей

Великая Отечественная оставила неизлечимую рану в истории белорусской земли: погиб каждый третий.

Как доподлинно установлено Генеральной прокуратурой Беларуси в ходе расследования уголовного дела о геноциде белорусского народа, за 1100 дней оккупации немецко-фашистские захватчики создали на нашей земле 588 лагерей смерти, в том числе 14 концлагерей для детей.

Если бы объявили минуту молчания по каждому погибшему во Второй мировой войне, мир молчал бы 135 лет. В детство Геннадия Калинина ворвался злосчастный 41-й, в 11 лет он узнал, что такое лютый голод, бесконечный страх и нечеловеческая жестокость. Отца нашего героя с первых дней призвали на фронт, а старшего брата вывезли на принудительный труд в Германию. Геннадий Игнатьевич еще мальчишкой знал, как добыть дров, керосин и спасти сестру и маму.

Оккупация для белорусского народа звучала как приговор. Утро начиналось не с колокольного звона, а с лязга сапог на мостовой и угроз за покалеченного немца уничтожить всю деревню. Дом Геннадия Игнатьевича оккупанты заняли с первых дней. Многие ютились в сараях или в подсобных помещениях. Некоторым пришлось строить землянки.

Они приходили под покровом ночи, при свете пожаров, которые сами и разжигали. Полицаи, те, кто выбрал предательство вместо чести, страх вместо совести. Они приходили, чтобы забрать последнее платье сестры, сшитое из парашютной ткани. Самое страшное, что в 1991 году Геннадий Игнатьевич встретит сослуживца из Одессы и уже тогда испугается, что ужасы нацизма спустя столько лет вновь могут повториться.

9 мая 1945-го. Этот день они ждали 1418 ночей. Кто-то узнал о победе в бою, кто-то - в госпитале, Геннадий Калинин, работая с 1944 года в колхозе, встретил радостную весть в поле. Рассказывая нам о событиях тех дней, просто не мог сдержать слез. Зло пыталось убить человечность, но не смогло.