ОАЭ еще ближе. Узнали, когда из Минска запустят чартер в Рас-эль-Хайму

Из Минска весной запустят чартер в Рас-эль-Хайму (ОАЭ), пишет БЕЛТА со ссылкой на Республиканский союз туристических организаций.

Старт новой чартерной программы "Белавиа" и "Тайм Вояж" запланирован на 2 марта.

Беларусь и ОАЭ на сегодняшний день связывают авиарейсы в Дубай. Их осуществляют два перевозчика - национальная авиакомпания "Белавиа" и перевозчик "Флай Дубай".