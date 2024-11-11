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ОАЭ еще ближе. Узнали, когда из Минска запустят чартер в Рас-эль-Хайму
Из Минска весной запустят чартер в Рас-эль-Хайму (ОАЭ), пишет БЕЛТА со ссылкой на Республиканский союз туристических организаций.
Старт новой чартерной программы "Белавиа" и "Тайм Вояж" запланирован на 2 марта.
Беларусь и ОАЭ на сегодняшний день связывают авиарейсы в Дубай. Их осуществляют два перевозчика - национальная авиакомпания "Белавиа" и перевозчик "Флай Дубай".
По оценкам туроператора, направление становится все более популярным у белорусских туристов. Около 30 % всех отдыхающих в ОАЭ белорусских туристов едут в Рас-эль-Хайму. Эмират активно развивается, предлагает семейный отдых.
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