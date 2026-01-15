Об основных приоритетах развития страны на ближайшие 5 лет говорили сегодня в трудовых коллективах

В центре внимания нового этапа развития Беларуси - человек, и важно понимать, что это не просто слова, а программа конкретных дел. Как немаловажно и уметь это донести до населения.

В ходе Единого дня информирования среди главных тем прозвучали вопросы развития промышленности, импортозамещения, подготовки квалифицированных кадров.

Сделали акцент и на трех госпрограммах новой пятилетки: "Беларусь интеллектуальная", "Общество равных возможностей", "Сбалансированный рынок труда".

Экономика, демография и сильные регионы - основополагающие направления, обозначенные главой государства на VII Всебелорусском народном собрании. Эти и другие ключевые аспекты Послания Президента на народном вече стали темой открытого обсуждения в трудовых коллективах по всей стране.

Нарастить ВВП практически на 20 % за предстоящую пятилетку - задача амбициозная, но белорусам под силу. Если каждый регион как боевая единица будет развиваться как единый социально-экономический комплекс, если надежен будет семейный тыл и будут созданы все условия для занятости населения.

"Ни для нас, ни для наших детей другой светлой, доброй, любимой нами и любящей нас земли в мире нет, - подчеркнул глава государства. - Очень хочу, чтобы видели нашу Беларусь именно такой землей - (куда. - Прим. ред.) вы всегда, в любое время можете из дальней командировки во имя этой страны, этой земли, после какого-то события вернуться в этот теплый и уютный дом. Нам надо быть едиными и сплоченными. Будем сильными, страна будет мирной и процветающей. Сильных, повторяю, уважают. Беларусь для нас это и настоящее, и будущее. Мы-то все с вами это понимаем".

В реализации Программы социально-экономического развития страны на пятилетку важен вклад каждого. Особой отдачи ждут от бизнеса. Например, в части создания импортозамещающей продукции.

Дмитрий Кийко, министр по налогам и сборам Беларуси:

"Частный бизнес - это часть нашей экономики, обеспечивает достаточно большую долю поступлений в бюджет. У государственных и частных предприятий задача общая - реализовывать определенную стратегию и в целом работать на экономическую безопасность".

Мыслить нужно глобально, а действовать локально - для устойчивого развития важны и ориентиры работы предприятия: привлечение молодых специалистов и техперевооружение производства.

Елена Прохорова, председатель первичной профсоюзной организации ОАО "Моготекс":

"Меня интересуют вопросы туризма, потому что мы очень много занимаемся туризмом, организуем экскурсии для наших работников. У нас большое количество работников, 2000 работающих, поэтому для нас эта тема очень важна".

Надежда Лазаревич, председатель концерна "Беллегпром":

"Ориентир у нас на создание новых технологических тканей, защиту интересов нашей страны и в здравоохранении, и в промышленности. Мы ориентируемся, в том числе, на экспортный рынок".

А на юго-востоке страны особое внимание уделили международной повестке. Гомсельмаш - известный бренд Беларуси, производит мощные суперкомбайны, которые охотно покупают более чем в 30 странах мира. Нужно знать все о своем покупателе.

Игорь Карпенко, председатель Центральной избирательной комиссии Беларуси:

"Интересно познакомиться с тем, как идет модернизация, как работает предприятие, какие перспективы, в том числе, по поставкам и сбыту продукции, какие векторы диверсификации этих поставок".

На встрече с коллективом Несвижского завода детского питания министр образования обратил внимание на комплексное развитие небольших городов, где приоритеты: доступная медицина, качественное образование и обеспечение жильем. Несвижское предприятие ориентировано на привлечение молодых кадров. Средний возраст сотрудников - 35 лет.

Андрей Иванец, министр образования Беларуси:

"Мы сегодня понимаем, что наша страна должна развиваться равномерно. В каждом регионе, в сельской местности, в районных, областных центрах должно быть сбалансированное количество человеческого капитала для того, чтобы соответствующим образом развивать всю нашу страну".

Чтобы двигаться вперед, важно вовремя проанализировать уже имеющийся фундамент и реализованный потенциал. Отечественная наука за последнюю пятилетку сделала большой скачок - это и уникальные искусственные кристаллы, прорывные разработки в микроэлектронике и биотехнологиях. В предстоящие 5 лет нужно сделать все для обеспечения технологического суверенитета и лидерства страны.

Владимир Караник, председатель президиума Национальной академии наук Беларуси:

"Раздел развития микроэлектроники, оптоэлектроники, оптических систем является приоритетным и согласно указу главы государства номер 135, и согласно программе социально-экономического развития".

Задачи для белорусов поставлены конкретные. А еще открытый диалог позволяет поставить конкретные задачи еще и для органов власти. Например, к 2030 году планируется провести реконструкцию, строительство и капитальный ремонт не менее 25 тыс. км республиканских и местных дорог. На конкретную дорогу обратили сегодня внимание в Минском районе.