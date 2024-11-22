3.41 RUB
3.47 USD
3.56 EUR
ПрезидентОбществоПолитикаЭкономикаКультураЗдоровьеТехнологииПроисшествияРегионыСпортВ миреКругозорТелеграм новости
Об уникальной разработке отечественных оружейников рассказал глава ГВПК
Уникальная разработка отечественных оружейников - БТР V-2 - успешно проходит испытания. БТР базируется на шасси МЗКТ и оснащен боевым модулем от конструкторского бюро "Дисплей".
Как заверяют специалисты военпрома, в ходе испытаний опытный образец подтверждает характеристики, заложенные в тактико-техническом задании.
Заметим, что в последнее время Госкомвоенпром ставит перед собой крайне амбициозные цели. Наши оружейники освоили ракетостроение, впереди - производство первого белорусского самолета "Освей". Недавно было подписано соглашение на обучение наших специалистов по техобслуживанию С-400, это уже в рамках военно-технического сотрудничества с Россией. И как заметил председатель Госкомвоенпрома, все это несмотря на внешнее давление и санкции.
Дмитрий Пантус, председатель Госкомвоенпрома Беларуси:
"Очень серьезной вехой в 2024 году для нас стало создание гранатометного комплекса "Сапфир". В конце года мы закончили все испытания и провели их очень успешно, и буквально в декабре приказом министра обороны изделие в установленном порядке было принято на вооружение. На мой взгляд, главным событием 2024 года, главным результатом для Госкомвоенпрома стало создание отечественного зенитно-ракетного комплекса средней дальности Бук-МБ2 с отечественной ракетой. Это первый на 100 % практический результат в области ракетостроения, и эта область является на сегодняшний момент наиболее актуальной, здесь мы работаем очень плотно".
Испытания первой отечественной зенитной управляемой ракеты, беспилотная индустрия, новинки военпрома для белорусской армии, а еще международное сотрудничество и "Милекс-2025". Большое интервью председателя Госкомвоенпрома Беларуси Дмитрия Пантуса - на "Первом информационном", а также на телеканале "Беларусь 1" - в "Главном эфире".
Президент
Все
Лукашенко о сотрудничестве с Израилем: Если найти правильную дорогу, у нас будут добрые отношения
Лукашенко - новому главе МАРТ: Цены ни в коем случае не должны скакать, особенно вверх
Президент Беларуси: Налоговая система должна быть справедливой
Новые министры и послы: кого Лукашенко назначил на эти должности
Политика
Все
Общество
Все
"Марафон единства" в Новополоцке. Президентский оркестр подготовил мастер-класс для детей
В Беларуси изменились способы отмены завещания
Мужчине, изнасиловавшему и убившему белоруску в Польше, могут дать пожизненное заключение
"Глаз доставали из глотки": как спасают жизни в МНПЦ хирургии, трансплантологии и гематологии
В мире
Все
Регионы
Все
Происшествия
Все