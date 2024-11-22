Об уникальной разработке отечественных оружейников рассказал глава ГВПК

Уникальная разработка отечественных оружейников - БТР V-2 - успешно проходит испытания. БТР базируется на шасси МЗКТ и оснащен боевым модулем от конструкторского бюро "Дисплей".

Как заверяют специалисты военпрома, в ходе испытаний опытный образец подтверждает характеристики, заложенные в тактико-техническом задании.

Заметим, что в последнее время Госкомвоенпром ставит перед собой крайне амбициозные цели. Наши оружейники освоили ракетостроение, впереди - производство первого белорусского самолета "Освей". Недавно было подписано соглашение на обучение наших специалистов по техобслуживанию С-400, это уже в рамках военно-технического сотрудничества с Россией. И как заметил председатель Госкомвоенпрома, все это несмотря на внешнее давление и санкции.

Дмитрий Пантус, председатель Госкомвоенпрома Беларуси:

"Очень серьезной вехой в 2024 году для нас стало создание гранатометного комплекса "Сапфир". В конце года мы закончили все испытания и провели их очень успешно, и буквально в декабре приказом министра обороны изделие в установленном порядке было принято на вооружение. На мой взгляд, главным событием 2024 года, главным результатом для Госкомвоенпрома стало создание отечественного зенитно-ракетного комплекса средней дальности Бук-МБ2 с отечественной ракетой. Это первый на 100 % практический результат в области ракетостроения, и эта область является на сегодняшний момент наиболее актуальной, здесь мы работаем очень плотно".