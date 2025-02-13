Обещают помочь вернуть деньги - в Секретариате ОДКБ призвали не вестись на очередной фейк мошенников

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