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Обещают помочь вернуть деньги - в Секретариате ОДКБ призвали не вестись на очередной фейк мошенников

ОДКБмошенники