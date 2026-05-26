"Обеспечить честные и равные условия" - представители КГК следят за проведением ЦЭ и ЦТ

26 мая в Беларуси стартовал марафон итоговых испытаний. ЦЭ и ЦТ проходят в единые сроки.

Уже завершились экзамены и тестирования по обществоведению, географии, биологии и истории Беларуси в контексте всемирной истории. Продолжаются испытания по физике, математике и химии.

Сегодня в формате ЦЭ по предмету на выбор принимают участие более 59 тыс. школьников. Испытания проводятся в 144 пунктах.

На ЦЭ выпускники добирались организованно, в сопровождении педагогов. В сельской местности был организован подвоз школьников к месту сдачи испытаний.

При себе абитуриент должен иметь паспорт, пропуск и ручку с черными чернилами. Тем, кто сдает физику и химию, разрешается взять калькулятор. Телефоны и прочие гаджеты запрещены. За ходом кампании следят сотрудники Комитета госконтроля.

Максим Алешкевич, зампредседателя Комитета госконтроля Беларуси:

"Мы уже заблаговременно посетили практически все учреждения на подготовительном этапе, просмотрели, как организована эта работа. Учитывая, что там, на местах, достаточно опытные люди, подошли к этому вопросу ответственно, считаю, что республика в целом готова к проведению вступительной кампании. Также добавлю, что основная цель контроля, которая с нашей стороны присутствует, - это не поиск неких нарушений, недостатков, а обеспечение честных, прозрачных и равных условий для наших выпускников и абитуриентов при поступлении в вузы".