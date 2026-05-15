Обладателями краповых беретов стали 68 военнослужащих внутренних войск и сотрудников ОВД

Испытания на право ношения крапового берета прошли во внутренних войсках. В первый день претендентов ожидала комплексная проверка: нормативы по подтягиваниям, приемам рукопашного боя и самостраховки, акробатике, бегу на разные дистанции. Во второй день - комбинированный марш-бросок с преодолением полосы препятствий, нормативы по медицинской и физподготовке, огневые задачи из различных видов оружия, а в заключение - спарринги с обладателями заветного головного убора.

"Особенность этой сдачи в том, что все бойцы прибыли с границы, с боевых задач, с проверок, на которых мы сейчас находимся. Время спокойной подготовки на протяжении нескольких недель ушло в прошлое. И сейчас бойцы сдают на берет практически на своем внутреннем ресурсе. Мы постоянно на каждой сдаче добавляем все то, что необходимо у нас, и мы увидели на СВО: владение дронами, оперативно-разыскная деятельность, минно-подрывное дело, топография и умение давать целеуказания. Все, что мы видим там, все мы добавляем и развиваем".