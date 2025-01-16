Обладая "Искандером" и "Орешником", Беларусь сможет нанести ущерб любому агрессору - Вольфович

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Ракетный комплекс "Искандер-М", тактическое ядерное оружие и "Орешник" смогут позволить нанести большой ущерб любому потенциальному агрессору. Об этом сказал государственный секретарь Совета безопасности Республики Беларусь Александр Вольфович в интервью изданию "СБ. Беларусь сегодня", сообщает БЕЛТА.
"С размещением на территории Беларуси российского тактического ядерного оружия главой государства была исправлена допущенная в 1990‑х годах стратегическая ошибка, в результате которой мы лишились этого важнейшего фактора предотвращения агрессии против нашей страны. Также принято решение о размещении в Беларуси гиперзвукового ракетного комплекса средней дальности "Орешник". Таким образом, наша страна будет иметь в своем распоряжении ударный кулак (ракетный комплекс "Искандер-М", тактическое ядерное оружие и "Орешник"), позволяющий нанести неприемлемый ущерб любому потенциальному агрессору", - отметил Александр Вольфович.
Наряду с этим активно развивается и белорусский военно-промышленный комплекс. "Вам известна отечественная реактивная система залпового огня "Полонез", которая по своим тактико-техническим характеристикам не уступает зарубежным аналогам, а по отдельным показателям превосходит их, в частности РСЗО "Хаймарс", - подчеркнул госсекретарь. - Также во исполнение поручения главы государства производятся современные беспилотные летательные аппараты различного назначения, без которых сегодня невозможно успешное ведение боевых действий. А созданные системы территориальной обороны и народного ополчения придают делу защиты государства всенародный характер".