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Областной фестиваль тружеников села "Дожинки" принимают Климовичи
Автор:Андрей Ястребов
Главная ценность Беларуси - люди. Об этом всегда говорит Президент.
Тем кто, выращивает хлеб, в Беларуси особое внимание. Могилевский регион принимает эстафету областного фестиваля тружеников села "Дожинки".
В этот раз гостей встречает райцентр Климовичи. Подготовлена большая концертная программа, организована работа фуд-кортов, но главное - состоится чествование лидеров уборочной.
Праздничные фанфары фестиваля-ярмарки по традиции звучат в адрес тех, кто обеспечивает продовольственную безопасность региона и страны. Вклад Могилевщины в общий каравай - свыше 1 млн 100 тыс. тонн зерна.
К празднику сразу несколько важных и нужных объектов открыли в Климовичах
После масштабной реконструкции распахнул двери районный Центр культуры. Изменилась не только его архитектура. В уютном зрительном зале новое оформление, зал оснащен современным звуковым и световым оборудованием. Кстати, появилась новая площадь у здания РЦК, где и развернется народное гулянье.
А еще воссоздано здание краеведческого музея. Строители фактически собрали его заново, сохранив при этом резной декор. Экспозиции стали масштабнее. Появились и новые - о достижениях современных Климовичей.
Еще один подарок к "Дожинкам" - новый актовый зал в аграрном колледже. Теперь он самый вместительный в районе. Здесь тоже прозвучат фанфары в адрес передовиков.
А еще преобразилось городское озеро. Оборудованы места для отдыха. Кстати, изображение Климовичей будет на многих сувенирах. Мастера Дома ремесел стараются.
"Они украсят и наш праздник и подарят много радости. Заготовлено много - хватит всем", - уверяет заведующий Климовичским районным домом ремесел Дмитрий Матвеев.
Организаторы постарались, чтобы гости остались не только довольны, но и сыты. Подготовили целую улицу фуд-кортов и подворий.
Вероника Титова, замначальника главного управления торговли и услуг Могилевского облисполкома:
"Около 60 субъектов хозяйствования представят торговлю Могилевщины на данном празднике. Общая протяженность торговых рядов составит почти 600 м с использованием и установкой грилей, мангалов, казанов, вертелов. Будет все интересно и вкусно".
Начальник управления культуры Могилевского облисполкома Александр Жигун рассказал, какие локации и мероприятия подготовлены для гостей и участников фестиваля-ярмарки: "Выставка раритетной и современной сельскохозяйственной техники, выставка-ярмарка "Млын ураджаю", на которой будут представлены все регионы Могилевской области, конкурс на лучший "дажыначны падворак". Победитель получит сертификат на приобретение легкового автомобиля Geely Emgrand".
А еще концерты: народных коллективов и звезд эстрады. С фейерверком. Несмотря на осеннюю погоду, будет тепло и уютно.
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