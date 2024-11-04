Областной фестиваль тружеников села "Дожинки" принимают Климовичи

Главная ценность Беларуси - люди. Об этом всегда говорит Президент.

Тем кто, выращивает хлеб, в Беларуси особое внимание. Могилевский регион принимает эстафету областного фестиваля тружеников села "Дожинки".



В этот раз гостей встречает райцентр Климовичи. Подготовлена большая концертная программа, организована работа фуд-кортов, но главное - состоится чествование лидеров уборочной.

Праздничные фанфары фестиваля-ярмарки по традиции звучат в адрес тех, кто обеспечивает продовольственную безопасность региона и страны. Вклад Могилевщины в общий каравай - свыше 1 млн 100 тыс. тонн зерна.

К празднику сразу несколько важных и нужных объектов открыли в Климовичах



После масштабной реконструкции распахнул двери районный Центр культуры. Изменилась не только его архитектура. В уютном зрительном зале новое оформление, зал оснащен современным звуковым и световым оборудованием. Кстати, появилась новая площадь у здания РЦК, где и развернется народное гулянье.

А еще воссоздано здание краеведческого музея. Строители фактически собрали его заново, сохранив при этом резной декор. Экспозиции стали масштабнее. Появились и новые - о достижениях современных Климовичей.

Еще один подарок к "Дожинкам" - новый актовый зал в аграрном колледже. Теперь он самый вместительный в районе. Здесь тоже прозвучат фанфары в адрес передовиков.

А еще преобразилось городское озеро. Оборудованы места для отдыха. Кстати, изображение Климовичей будет на многих сувенирах. Мастера Дома ремесел стараются.

"Они украсят и наш праздник и подарят много радости. Заготовлено много - хватит всем", - уверяет заведующий Климовичским районным домом ремесел Дмитрий Матвеев.

Организаторы постарались, чтобы гости остались не только довольны, но и сыты. Подготовили целую улицу фуд-кортов и подворий.

Вероника Титова, замначальника главного управления торговли и услуг Могилевского облисполкома:

"Около 60 субъектов хозяйствования представят торговлю Могилевщины на данном празднике. Общая протяженность торговых рядов составит почти 600 м с использованием и установкой грилей, мангалов, казанов, вертелов. Будет все интересно и вкусно".

Начальник управления культуры Могилевского облисполкома Александр Жигун рассказал, какие локации и мероприятия подготовлены для гостей и участников фестиваля-ярмарки: "Выставка раритетной и современной сельскохозяйственной техники, выставка-ярмарка "Млын ураджаю", на которой будут представлены все регионы Могилевской области, конкурс на лучший "дажыначны падворак". Победитель получит сертификат на приобретение легкового автомобиля Geely Emgrand".