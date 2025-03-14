3.61 BYN
3.17 BYN
3.45 BYN
Облисполкомы проведут 15 марта прямые телефонные линии
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Облисполкомы проведут 15 марта прямые телефонные линииnews.byhttps://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/ebdea55d-0458-4fec-b052-ea51cce67376/conversions/cc66d9f3-332f-4716-8d09-fa96b051f9aa-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/ebdea55d-0458-4fec-b052-ea51cce67376/conversions/cc66d9f3-332f-4716-8d09-fa96b051f9aa-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/ebdea55d-0458-4fec-b052-ea51cce67376/conversions/cc66d9f3-332f-4716-8d09-fa96b051f9aa-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/ebdea55d-0458-4fec-b052-ea51cce67376/conversions/cc66d9f3-332f-4716-8d09-fa96b051f9aa-xl-___webp_1920.webp 1920w
Облисполкомы проведут 15 марта прямые телефонные линии, сообщает БЕЛТА.
С 9:00 до 12:00 телефонные линии проведут:
первый заместитель председателя Брестского облисполкома Городецкий Дмитрий Николаевич (80162269926),
первый заместитель председателя Витебского облисполкома Сабынич Геннадий Геннадьевич (80212222222),
заместитель председателя Гомельского облисполкома Барановский Андрей Анатольевич (80232331237),
заместитель председателя Минского облисполкома Рагусский Виктор Генрихович (80175004160),
заместитель председателя Могилевского облисполкома Денгалев Геннадий Иванович проведет прямую телефонную линию 29 марта (80222501869).