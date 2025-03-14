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Облисполкомы проведут 15 марта прямые телефонные линии

Облисполкомы проведут 15 марта прямые телефонные линии

Облисполкомы проведут 15 марта прямые телефонные линии, сообщает БЕЛТА.

С 9:00 до 12:00 телефонные линии проведут:

первый заместитель председателя Брестского облисполкома Городецкий Дмитрий Николаевич (80162269926),

первый заместитель председателя Витебского облисполкома Сабынич Геннадий Геннадьевич (80212222222),

заместитель председателя Гомельского облисполкома Барановский Андрей Анатольевич (80232331237),

заместитель председателя Минского облисполкома Рагусский Виктор Генрихович (80175004160),

заместитель председателя Могилевского облисполкома Денгалев Геннадий Иванович проведет прямую телефонную линию 29 марта (80222501869).

прямые телефонные линииобращение граждан