28 апреля на белорусско-польской границе успешно прошел сложнейший обмен, в который были вовлечены спецслужбы сразу семи стран.

Спокойствие Беловежской пущи - подходящее место для деликатных сделок. Например, таких, какая состоялась 28 апреля 2026 года на закрытом пункте пропуска "Переров". Сразу бросается в глаза обилие машин со снятыми номерами. И если не знаешь контекста события, то будешь теряться в догадках.

Обычно шпионов на разведчиков меняют по принципу "один на одного", а тут сразу "пять на пять", да еще с участием спецслужб семи государств: Беларуси, Польши, России, Молдовы, Румынии, Украины, Казахстана. И даже американская сторонушка за кулисами.

Своих возвращаем: формат "5 на 5" в Беловежской пуще

Всего 10 человек: пятеро к нам со стороны Запада и пятеро на Запад. Обычно такие кадры мы видим в художественных фильмах - таких как "Шпионский мост" или "Мертвый сезон". Беларусь подарила уникальные виды того, как все происходит в реальности. Минск сделал ход конем. И состоявшийся обмен круче любого "Моста шпионов". И здесь нужно сказать спасибо Президенту Беларуси. Он по-прежнему несет статус одного из самых открытых политиков (если не самого открытого). Известно, что его роль в состоявшемся обмене разведчиков, схваченных на Западе, огромна. И естественно, то, что обмен стал достоянием общественности в деталях, тоже делалось по поручению Александра Лукашенко. Это не просто обмен ценными кадрами, специалистами, это хирургическая операция на живом организме большой геополитики. Когда семь разведок одновременно держат скальпели над одним столом, обычно проливается кровь. Здесь - нет. Потому что за спиной стояла воля Минска не бросать своих. И это сработало громко, красиво и познавательно.

Александр Тищенко, эксперт по национальной безопасности

Александр Тищенко, эксперт по национальной безопасности:

"В рамках подготовки и проведения этого обмена белорусская сторона продемонстрировала высокую степень реализма и договороспособности в отношении со своими партнерами. По отношению к соседям мы показали, что добрососедство имеет обоюдоважное значение. Ну и также эта процедура будет иметь большое историческое значение, потому что обмен имел не только двусторонний формат, но еще мультизначимый. Почему? Потому что вопросы решались не только белорусской, польской стороной, но еще и рядом других государств, включая даже Америку и Россию".

Беларусь снова доказала: все связи ведут в Минск

Вообще, это не только политика. Это чистая химия жизни: когда своих не бросают, когда в ходе сделки, в которой участвовали семь спецслужб, понимаешь, что удивительные вещи случаются именно там, где встречаются "Переров" и "Беловеж".

Всего 10 человек: пятеро к нам со стороны Запада и пятеро на Запад

Беларусь вернула археолога Александра Бутягина, который 30 лет работал в Эрмитаже и знает археологию Крыма как свои пять пальцев и который в Польше попал под жернова геополитики с подачи Украины; Александра Балана из Молдовы, оказавшегося наконец на свободе; Владислава Надейко - разведчика, работавшего под прикрытием и выполнявшего задания в интересах национальной безопасности Беларуси; Нину Попову - супругу российского офицера из миротворческого контингента в Приднестровье, которую молдавские спецслужбы задержали и обвинили в действиях против государства, и неизвестного Пятого. Он, видимо, очень ценный актив. Он остался за кадром. Но так работает профессиональная разведка: главное не всегда на виду.



Минск провел операцию уровня "Шпионского моста", только в сердце пущи и без голливудского пафоса. Своих не бросаем - это не лозунг. Это принцип, подтвержденный делом. В мире, где все друг друга предают ради рейтинга, такая позиция выглядит почти аристократически. И пока другие играют в санкции и истерики, Беларусь спокойно возвращает людей домой. Потому что умеет.