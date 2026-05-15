Обмен опытом и новые подходы в работе - в Гродно прошел VI Форум медийного сообщества Беларуси

Гродно на два дня стал медиастолицей Беларуси. Форум собрал более 700 представителей СМИ, блогосферы, экспертного сообщества.

Знаковым моментом стало награждение победителей конкурса "Золотая Литера".

Как быть на волне фактов и не утонуть в море фейков - собрали главные тезисы.

Время смыслов

Гродно впервые принимал VI Форум медийного сообщества Беларуси. В течение двух дней здесь обсуждали будущее национального медиапространства, роль журналистики в условиях информационных вызовов и современные форматы работы с аудиторией.

Второй день форума начался с возложения цветов к Вечному огню в парке Жилибера. Представители Министерства информации, руководители республиканских и региональных СМИ почтили память советских воинов и партизан, погибших в годы Великой Отечественной войны.

Иван Эйсмонт

Иван Эйсмонт, Председатель Белтелерадиокомпании:

"Мы чтим память наших предков, предыдущего поколения в деле борьбы с фашизмом. Белорусская земля и Гродненщина пострадали очень сильно от этого. И для меня как для уроженца города Гродно это, конечно, особое чувство, потому что от немецко-фашистских захватчиков пострадали и мои родственники".

Программа дня насыщенная: пленарное заседание, дискуссии и открытый микрофон. Обсуждали вызовы, стоящие перед современной журналистикой, приоритеты развития медиасферы, информационную безопасность и трансформацию медиаресурсов.

Владимир Перцов, первый заместитель главы Администрации Президента Беларуси:

"Мы можем говорить о том, что у нас есть медийное сообщество - сообщество настоящих патриотов своей страны, региона, издания, по-хорошему фанатов своего дела. Здесь мы уже видим единение, обмен опытом, слияние творческих людей, после чего происходит всплеск новых технологий, публикаций, разработок не только в центральной, но и в региональной прессе".

Владимир Перцов

Для молодых журналистов интересным опытом стала возможность присутствовать на записи информационно-аналитической программы "Клуб редакторов". Выездная студия работала в Гродненской филармонии. Участники экспертной площадки обсудили ключевые события уходящей недели и самые актуальные вопросы общественно-политической повестки.

Ольга Алипова, редактор студии телевидения представительства МТРК "Мир" в Беларуси:

"Общение всегда открывает новые пути: мы узнаем лучше коллег, появляются новые связи, знакомства и даже дружба. Это всегда очень здорово. Особенно ценно такое тесное общение в течение нескольких дней, когда ты узнаешь, чем живет человек не только как журналист, но и как человек".

Кульминацией форума стала церемония награждения победителей XXII Национального конкурса "Золотая Литера". В 2026 году на конкурс поступило почти 500 работ от республиканских, региональных и ведомственных СМИ. Награды вручили в 27 номинациях.

Юлия Гавриленко, заместитель главного редактора редакции газеты "7 дней":

"На протяжении целого года мы рассказывали о белорусах, которые принимали участие в первом в СССР параде Победы, который прошел в Москве 24 июня 1945 года. Это во многих смыслах был уникальный парад, но в первую очередь, наверное, потому, что в нем в одной шеренге шествовали и красноармейцы простые, и маршалы Советского Союза, и генералы, и командующие армиями. И очень приятно, что были среди них и белорусы".