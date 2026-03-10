Обнаружение и уничтожение воздушных целей - испытания для 15-й зенитной ракетной бригады

Проверка боеготовности и отработка действий в условиях, максимально приближенных к реальным. Подразделения противовоздушной обороны выдвинулись в позиционные районы в рамках внезапной проверки Вооруженных Сил.

Напомним, мониторинг организован по поручению Президента. Ночью колонны боевой техники отправились на новые рубежи, где расчеты уже заступили на боевое дежурство. Как проходят такие маневры, какие задачи стоят перед ракетчиками.

Испытание подразделений 15-й зенитной ракетной бригады

В подразделениях 15-й зенитной ракетной бригады зазвучали сирены минувшим вечером. Подразделения получили задачу выдвинуться в позиционные районы. Бригада обеспечивает безопасность воздушных границ. Нынешний мониторинг призван проверить ракетчиков на готовность действовать оперативно. Ночью военная и специальная техника выдвинулась в заданные районы.

По нормативам бригада должна занять позицию и быть готова к действиям в течение 24 часов. Расчеты 15-й бригады справились за 12.

Командир дивизиона 15-й зенитной ракетной бригады ВВС и войск ПВО ВС Беларуси:

"Мы получили материальные средства, погрузили их и убыли в назначенный район. С ходу была занята позиция, проверены вооружение, военная и специальная техника, которая заступила на боевое дежурство по охране воздушного пространства страны".

Надежный купол - расчеты С-300 на боевом дежурстве

Военные отмечают, что подобные действия давно отработаны. Для ракетчиков это не эксперимент, а регулярная тренировка, которая позволяет еще раз проверить технику, навыки и взаимодействие.

С-300 способны поражать различные цели на высотах от 10 м до практического потолка их боевого применения, на дальностях от нескольких километров до 200. Комплекс предназначен для обороны крупных объектов.

Проверка боеготовности ПВО

Накануне распоряжение от Главнокомандующего поступило и 62-му зенитному ракетному полку. Личному составу довели приказ командира выдвинуться в назначенный район, колонна боевых машин комплексов "Оса" начала марш.

Максим Лагун, командир батареи 62-го зенитного ракетного полка ВС Беларуси:

"В подготовку перед маршем входит погрузка имущества, подготовка техники, проведение контрольного осмотра, проверка заливных систем, чтобы машина полностью была исправна, и в целом личный состав был готов, собран для того, чтобы находиться в районе выполнения задач".

Основная задача подразделения - обеспечить противовоздушное прикрытие войск Западного оперативного командования. Условия максимально приближены к реальным, включая противодействие диверсионно-разведывательным группам и БПЛА условного противника.

Виталий Федючок, главный советник управления военной безопасности Госсекретариата Совета безопасности Беларуси:

"В ходе несения боевого дежурства подразделение выполнит ряд учебно-боевых задач и будет оценено. Личный состав выполняет задачи уверенно, с поставленной задачей справится. Все выявленные недостатки будут учтены в ходе последующей подготовки данного рода войск".

Оценить состояние техники и слаженность действий личного состава