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Класс "Юный прокурор" открылся в Сеницкой школе № 2
"Каждый в отдельности и все вместе должны сделать все необходимое для того, чтобы Беларусь развивалась и процветала", - этими словами Президента генпрокурор Беларуси мотивировал учеников правового класса, который открылся в Сенице. Класс "Юный прокурор" второй в Минской области. Желающих попасть в профильные учебные аудитории немало. Есть для школьников и определенные критерии отбора: например, интеллект, желание и внутренняя убежденность. Помимо общих учебных дисциплин ребята здесь будут получать знания, связанные с юриспруденцией, работой прокуратуры.
Андрей Швед, генеральный прокурор Беларуси:
"Такие классы открываются с той целью, чтобы передать будущим поколениям чувства нынешнего поколения - любовь к Родине, патриотизм, воспитать настоящих граждан страны, которые в дальнейшем будут отстаивать интересы и суверенитет Беларуси. В будущем обучающиеся классов правовой направленности составят костяк органов государственной власти и управления, потому что в них будут закладывать все необходимое для достойной службы своему Отечеству и народу".
После официальной части генпрокурор пообщался с учащимися правового класса и ответил на интересующие их вопросы. По завершении встречи каждый ученик получил из рук руководителя надзорного ведомства Кодекс чести прокурорского работника и сувенир.
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