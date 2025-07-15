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Подготовка к школе стартовала! В Беларуси начинают работу школьные базары
Подготовка к школе стартовала! В Беларуси начинают работу школьные базары.
За парты вскоре сядут 1,5 млн юных белорусов. Особенно волнительным этот период станет для 90 тыс. ребят, которые впервые переступят порог школы.
В этом году 60 предприятий отрасли подготовили 1 млн изделий. Это на 20 % больше, чем в прошлом году. Модели обновлены на 60-70 %.
Универмаги столицы уже предлагают покупателям широкий выбор одежды и обуви для детей всех возрастных групп.
Ассортимент деловой одежды включает почти 155 моделей для девочек и 140 - для мальчиков. И свыше 65 моделей детской школьной обуви. Также около 130 моделей галантерейных товаров, включая ранцы и рюкзаки.
Современная школьная форма все меньше напоминает строгие униформы и все больше становится отражением актуальных модных трендов. В топе этого сезона блузки оверсайз, жакеты прямого кроя, брюки-палаццо и пиджаки в стиле кэжуал. Только что называется, голосуй рублем.
Собирать своего семиклассника семья Карпович приехала из Глубокого в столичный универмаг и не пожалела. От разнообразия моделей и фасонов разбегаются глаза. Главные критерии при выборе - это соотношение цены и качества. Например, рубашка для Матвея стоит 75 рублей, пиджак - 97.
Деловой стиль одежды с нового учебного года сменит рекомендательный характер на обязательный. Этого требует Кодекс об образовании.
Что, несомненно, удобно - некоторые торговые точки предлагают бесплатно подшить изделия по размеру и длине.
Над образами работали модельеры, а пошивом занимались лучшие предприятия отрасли. Нововведений по обязательным требованиям к форме не будет.
Ажиотаж в торговых точках ждут в августе. Что касается материальной помощи от государства, ее многодетные семьи традиционно получат единовременно к началу учебного года.