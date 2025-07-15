Подготовка к школе стартовала! В Беларуси начинают работу школьные базары.

За парты вскоре сядут 1,5 млн юных белорусов. Особенно волнительным этот период станет для 90 тыс. ребят, которые впервые переступят порог школы.

В этом году 60 предприятий отрасли подготовили 1 млн изделий. Это на 20 % больше, чем в прошлом году. Модели обновлены на 60-70 %.

Универмаги столицы уже предлагают покупателям широкий выбор одежды и обуви для детей всех возрастных групп.

Ассортимент деловой одежды включает почти 155 моделей для девочек и 140 - для мальчиков. И свыше 65 моделей детской школьной обуви. Также около 130 моделей галантерейных товаров, включая ранцы и рюкзаки.

Современная школьная форма все меньше напоминает строгие униформы и все больше становится отражением актуальных модных трендов. В топе этого сезона блузки оверсайз, жакеты прямого кроя, брюки-палаццо и пиджаки в стиле кэжуал. Только что называется, голосуй рублем.

Собирать своего семиклассника семья Карпович приехала из Глубокого в столичный универмаг и не пожалела. От разнообразия моделей и фасонов разбегаются глаза. Главные критерии при выборе - это соотношение цены и качества. Например, рубашка для Матвея стоит 75 рублей, пиджак - 97.

Деловой стиль одежды с нового учебного года сменит рекомендательный характер на обязательный. Этого требует Кодекс об образовании.

Что, несомненно, удобно - некоторые торговые точки предлагают бесплатно подшить изделия по размеру и длине.

Над образами работали модельеры, а пошивом занимались лучшие предприятия отрасли. Нововведений по обязательным требованиям к форме не будет.