Общий размер взысканных судебными исполнителями в 2024 году сумм превысил 2 млрд рублей

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Судебные исполнители в 2024 году увеличили общий размер взысканных сумм до более чем 2 млрд руб. Об этом сообщил журналистам министр юстиции Евгений Коваленко перед расширенным совещанием по подведению итогов деятельности органов принудительного исполнения Министерства юстиции в 2024 году и задачах на 2025 год, пишет БЕЛТА.

"По всем ключевым показателям деятельности органов принудительного исполнения обеспечена положительная динамика. Одна из задач на текущий период - сохранение этой положительной динамики и обеспечение дальнейшего улучшения показателей деятельности органов принудительного исполнения", - сказал Евгений Коваленко.

В 2024 году органы принудительного исполнения обеспечили взыскание более 2 млрд руб. По словам министра, ранее такая цифра не достигалась. Причем 331 млн руб. возмещен в пользу бюджета. Так, по налоговым обязательствам взыскано более 100 млн руб., по делам об административных правонарушениях - около 66 млн руб., по исполнительным документам о взыскании сумм в доход государства по приговору суда - более 24,5 млн руб..

Значительное внимание уделяется вопросам защиты прав и интересов детей, отметил Евгений Коваленко. В частности, размер взысканных с должников средств по алиментным обязательствам увеличен до 276 млн руб. В счет возмещения расходов, затраченных государством на содержание детей, находящихся на государственном обеспечении, взыскано 58 млн руб.