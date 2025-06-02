"Обстановка нагнетается". Абухович о подрыве моста в Брянской области

В ночь на 1 июня в Выгоничском районе Брянской области обрушился автомобильный мост, обломки которого упали на проходивший под ним пассажирский поезд № 86, следовавший из Климова в Москву. В результате инцидента локомотив и вагоны сошли с рельсов, что привело к гибели семи человек, 104 пострадали.

"Проведение терактов, причем в основном против мирного населения, - это явный почерк украинских спецслужб. Они их проводят с начала СВО, и очень часто эти теракты проводились достаточно изощренно. И мы прекрасно понимаем: несмотря на то что исполнители не всегда украинцы, а, как мы видим, российские граждане, которые зачастую и не подозревают, на что они подписались, но за всем этим стоят те кукловоды и те получатели бенефициара, которые не хотят заканчивать эту войну", - таким мнением в студии "Первого информационного" поделилась аналитик Юлия Абухович.