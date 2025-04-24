Обстановка улучшается - Белгидромет обновит данные о радиоактивном загрязнении населенных пунктов

"За 39 лет, прошедших после Чернобыльской катастрофы, Белгидрометом подготовлены данные о плотности загрязнения населенных пунктов и объектов окружающей среды для составления семи перечней. Ведутся работы по подготовке данных в следующий перечень населенных пунктов и объектов. По сравнению с первым перечнем (1992 года) количество населенных пунктов, находящихся в зонах радиоактивного загрязнения, уменьшилось почти на 1,5 тыс.", - отметил начальник службы радиационного мониторинга.

"Радиационное обследование населенных пунктов после аварии на Чернобыльской АЭС стало основой для принятия управленческих решений по вопросам радиационной защиты населения, эвакуации и переселения людей, применения защитных мер. Результаты обследования служили основой при зонировании территории страны по уровням радиоактивного загрязнения. При Белгидромете была создана и работала межведомственная комиссия по радиационному контролю природной среды, а уже с 1991 года был принят закон о правовом режиме территорий, подвергшихся радиоактивному загрязнению в результате катастрофы на Чернобыльской АЭС. Через лаборатории Белгидромета проходил огромный поток проб объектов окружающей среды, отобранных в юго-восточной части Беларуси, а затем и по территории всей страны. Результаты испытаний проб анализировались, систематизировались и заносились сначала в картотеку на бумажных носителях, а позднее в специализированную электронную базу данных. И в настоящее время Белгидромет продолжает обеспечивать Госатомнадзор информацией в части определения плотности загрязнения почв радионуклидами", - подытожил Олег Дюбайло.