Обсудили обмен опытом и стажировки - Панафриканский парламент посетил МНПЦ хирургии

В рамках дружественного визита председатель Нацсовета провинций Южно-Африканской Республики в сопровождении зампредседателя Совета Республики Беларуси Сергея Хоменко посетила МНПЦ хирургии, трансплантологии и гематологии.

О достижениях центра, сотрудничестве с ЮАР и странами Африканского континента высоким гостям рассказал его директор, член Совета Республики Олег Руммо. Он познакомил гостей с работой центра, отделениями и поделился историей развития хирургической помощи в Беларуси.

Мария Рефилве Мцвени-Ципане, председатель Национального совета провинций ЮАР:

"Эта больница как произведение искусства, мы в своей стране движемся к тому, что есть у вас, движемся к всеобщему страхованию. Считаем, что все должны получать качественную медпомощь вне зависимости от их достатка. В Беларусь приедет наш президент, и я хочу, чтобы он посетил этот госпиталь. Нам рассказали, какие высококлассные сердечно-сосудистые операции. Я уверена, что наше сотрудничество будет легким, потому что помощь в наших странах похожа".

"Медицинские технологии - интернациональны. Нет такого, чтобы кто-то от другого что-то прятал. Такое бы нас как людей плохо характеризовало, потому то нет ничего важнее человеческого здоровья. Если есть возможность помочь пациентам с других стран, то это прекрасно", - сказал Олег Руммо.