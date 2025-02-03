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Обсуждение трудностей белорусов: Игорь Сергеенко провел прием граждан в Палате представителей

Со своими трудностями белорусы обратились в Палату представителей 3 февраля. Председатель Палаты представителей Национального собрания Беларуси Игорь Сергеенко провел прием граждан и юрлиц.

Капремонт, получение гражданства, налоговые вопросы - все обсуждалось в парламенте. Многодетная семья обратилась с предложением рассмотреть возможность приобретения в собственность арендного жилья или применения понижающего коэффициента за пользование.

Все озвученные проблемы и инициативы требуют времени и консультаций с ответственными службами. Ответы дадут людям в письменном виде.

Игорь СергеенкоПалата представителейприем граждан