Обвиняемый в геноциде Серафимович причастен к убийству 4,1 тыс. человек, 626 из которых - дети

Обвиняемый в геноциде Семен Серафимович причастен к убийству 4144 человек. Об этом сообщил журналистам государственный обвинитель Александр Демидов перед началом рассмотрения в Верховном Суде очередного уголовного дела о геноциде белорусского народа в годы Великой Отечественной войны, сообщает БЕЛТА.

Согласно обвинению, Серафимович в период оккупации белорусской территории нацистскими войсками, являясь гражданином СССР, перешел на сторону врага и возглавил подразделение Мирской районной вспомогательной полиции, а затем усиленный карательный отряд вспомогательной полиции города Барановичи.

"Руководя данными подразделениями, совместно с иными лицами, оказывающими содействие фашистским оккупантам, выполняя их указания и поручения, организовал и лично принял участие в ряде карательных операций по уничтожению мирного населения, в основном еврейской национальности, а также советских граждан, оказывающих содействие партизанам на территории современного Кореличского района Гродненской области", - сказал гособвинитель.

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По его информации, в ходе дальнейших карательных операций было убито 4144 человека, из них 626 детей. Своими действиями Серафимович также создал невыносимые условия для дальнейшего существования и жизни в отношении оставшихся в живых жителей семи населенных пунктов. Деревни сжигались полностью либо частично, угонялся скот, похищались продукты питания. Часть оставшегося населения была угнана в нацистскую Германию для участия и принуждения к рабскому труду.

"Своими преступными действиями Серафимович, выполняя планы фашистского руководства, осуществил уничтожение белорусского народа", - отметил прокурор.