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Объявлен старт аккредитации журналистов для работы в Информационном центре ЦИК Беларуси
Объявлен старт аккредитации журналистов для работы в Информационном центре ЦИК Беларуси, сообщает БЕЛТА со ссылкой на Мининформ.
С 12 декабря 2024 года по 13 января 2025 года будет проводиться аккредитация журналистов для работы в Информационном центре Центральной избирательной комиссии Республики Беларусь - журналисты белорусских и зарубежных СМИ могут подавать заявки на аккредитацию для работы в Инфоцентре.
В целях организации оперативного информирования населения о ходе выборов Президента Республики Беларусь с 24 по 27 января 2025 года во Дворце Республики будет функционировать Информационный центр.
В день открытия центра, 24 января, запланировано проведение заседания Консультативного совета руководителей избирательных органов государств - участников СНГ, молодежного турнира "Выбор.BY", организация выставки, посвященной 35-летию со дня образования ЦИК.
25-27 января работа в Инфоцентре предполагается в формате пресс-конференций председателя ЦИК Беларуси Игоря Карпенко, наблюдателей от миссий СНГ и ШОС, пресс-подходов, брифингов, интервью с представителями Центральной избирательной комиссии, республиканских органов госуправления, экспертного сообщества, политологами, лидерами общественного мнения.
26 января журналистам будет предоставляться информация о ходе голосования, в том числе в ходе прямых включений с избирательных участков различных уровней, а также из Центра по общественному наблюдению при Федерации профсоюзов Беларуси, в котором будет аккумулироваться информация от национальных наблюдателей.
Впервые на медиаплощадке важнейшей электоральной кампании будут задействованы волонтеры из числа студентов факультета журналистики БГУ.
С первого дня работы Инфоцентра для представителей СМИ откроет двери пресс-центр, укомплектованный всем необходимым для создания контента. Кроме того, будет организована работа выездных студий республиканских телеканалов и информационных агентств. Благодаря возможностям студий информационные службы средств массовой информации в прямом эфире представят зрителям актуальную информацию о ходе выборов.
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