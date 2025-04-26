Объект двойного назначения - как метро становится укрытием для граждан

В Беларуси сохранен фонд защитных сооружений гражданской обороны, также сформирован перечень сооружений двойного назначения. МЧС совместно с держателями убежищ и укрытий постоянно следят за их состоянием.

Как устроено укрытие в Минске, рассказала Виктория Радевич.

За сутки в минском метрополитене проходят примерно 740 тыс. человек. Мы привыкли видеть метро как удобный и быстрый способ добраться, например, до работы. Но многие ли, спускаясь под землю, задумываются о том, что в чрезвычайных случаях метро становится местом укрытия и спасения.

В режим укрытия метро переводится только в случае угрозы, возникшей в городе. Об этом информирует соответствующий сигнал тревоги. У тех, кто поблизости, есть примерно до 15 мин, чтобы укрыться под землей. Хотя время может корректироваться исходя из пассажиропотока и наполняемости сооружения. Далее гермодвери - такие есть на каждой станции - закрываются, чтобы защитить подземку от опасности извне: от ударной волны, радиации, химических веществ и др.

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Даже будучи изолированными, люди могут получить всю необходимую медицинскую помощь. Для этого сюда приезжает врач, помощник врача и аптека, которая привозит с собой все необходимые лекарства.

Андрей Дроб, пресс-секретарь Минского метрополитена:

"Здесь может быть оказана первая медицинская помощь. Естественно, возможности делать какие-то операции, хирургические вмешательства, конечно же, здесь нет, но, тем не менее, медики, которые приписаны к данной станции, знают, как действовать. Во время учений проигрываются самые разные ситуации, чтобы они были морально готовы. А знаний у них достаточно вполне, потому что приезжают наиболее опытные врачи".

Считается, что переждать опасность в метро можно в течение 6-8 ч. В более серьезных ситуациях есть возможность задержаться дольше. Для обеспечения укрываемых водой на каждой платформе устанавливаются по два питьевых фонтанчика. Есть и санузлы, и даже душ.

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Расположиться можно не только на платформе, но и в остановленных на станциях поездах - они предназначены в первую очередь для детей, пожилых и маломобильных людей. В одном вагоне только сидя могут обустроиться 44 человека.

Вряд ли, ожидая поезда, кто-то задумается, что прямо под ногами есть лестница, по которой человек может пройти в тоннель, также используемый в качестве укрытия.

За параметрами воздуха на станции помогает следить автоматическая система контроля. Она измеряет концентрацию опасных частиц, например, хлора, оксид-, диоксид-углерода, метана, аммиака. Также измеряет температуру, влажность воздуха, радиационный фон, есть датчики запыления.

"Если, допустим, сработал датчик запыленности, то идет сигнал, и диспетчер уже принимает решение, какой режим работы вентиляции включить. По метрополитену установлено 315 шкафов, в которых всего расположено порядка 780 датчиков разного типа", - рассказал старший электромеханик службы Минского метрополитена Александр Поляк.

Укрыться в метро могут до 2 тыс. человек помимо тех, кто уже находится внутри. Это сотрудники метро, жители ближайших домов, а также работники и посетители организаций, находящихся в полукилометре от станции, например, поликлиник, школ и банков. Способность "перевоплощения" и отличает, говоря языком официальным, сооружение двойного назначения. Таких по стране, по данным МЧС, больше 5 тыс.

Александр Васюкевич, замначальника главного управления государственной системы предупреждения и ликвидации ЧС и гражданской обороны МЧС Беларуси:

"В соответствии с организационно-методическим указанием премьер-министра Республики Беларусь, который является в том числе начальником гражданской обороны Республики Беларусь, нам поручено провести в этом году инвентаризацию сооружений двойного назначения. Посмотрим их состояние, будем выявлять новые сооружения двойного назначения, что позволит нам увеличить фонд укрытия для нашего населения. Кроме того, мы обследуем заглубленные, полузаглубленные помещения в части наведения порядка и чтобы можно было их использовать для укрытия людей".