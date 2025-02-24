"Очень много хорошего уже есть". Представители ООН оценили перспективы развития Брестской области

Перспективы регионального развития оценили представители ООН во время визита в Брестскую область. Программой двухдневной поездки запланировано посещение объектов социально-экономического, исторического и культурного значения. В активной стадии сейчас разработка Национальной стратегии устойчивого развития до 2040 года.

Расул Багиров, постоянный координатор ООН в Беларуси:

"Между структурами ООН и между государствами тоже есть своя программа "Агреман" на 5 лет. И в рамках этой программы мы рассматриваем, какие приоритеты существуют у государства, какие есть мандаты у структуры ООН и где мы можем помочь".

Постоянный координатор ООН отметил, что в Беларуси очень многое уже сделано. "Надо посмотреть, что можно сделать еще. Это наше первое посещение Брестской области, дальше последуют посещения других областей. И мы хотим спроектировать, что мы можем сделать на региональном уровне. В дальнейшем при посещении других областей включим и других представителей структуры ООН. У нас на сегодняшний день 7 агентств, они являются резидентами", - поделился планами Расул Багиров.