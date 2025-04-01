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Очереди на границе: около 2,5 тыс. транспортных средств ожидают въезда в ЕС
Около 2,5 тыс. транспортных средств ожидают на границе въезда в Европейский союз. Об этом сообщает БЕЛТА, ссылаясь на Госпогранкомитет.
Самый загруженный маршрут на въезд в Евросоюз проходит через польский пункт пропуска "Кукурыки" (сопредельный "Козловичи"), перед которым 750 фур находятся в очереди. За сутки сопредельная сторона пропустила 64% грузовых автомобилей от нормы.
Меньше всего фур за 24 часа приняли в литовском погранпереходе "Мядининкай" (сопредельный "Каменный Лог") - 19 % транспорта. В "Шальчининкае" (сопредельный "Бенякони") оформили 24 % грузовиков.
На латвийском направлении перед "Патерниеками" (сопредельный "Григоровщина") скопилось 390 грузовых автомобилей. В Латвию проследовало 34 % транспорта от нормы.
Въезда в польский пункт пропуска "Тересполь" ("Брест") ожидают 380 легковушек. За прошедшие сутки сопредельная сторона выполнила норму по пропуску авто из Беларуси на 35 %