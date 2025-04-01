Очереди на границе: около 2,5 тыс. транспортных средств ожидают въезда в ЕС

Около 2,5 тыс. транспортных средств ожидают на границе въезда в Европейский союз. Об этом сообщает БЕЛТА, ссылаясь на Госпогранкомитет.

Самый загруженный маршрут на въезд в Евросоюз проходит через польский пункт пропуска "Кукурыки" (сопредельный "Козловичи"), перед которым 750 фур находятся в очереди. За сутки сопредельная сторона пропустила 64% грузовых автомобилей от нормы.

Меньше всего фур за 24 часа приняли в литовском погранпереходе "Мядининкай" (сопредельный "Каменный Лог") - 19 % транспорта. В "Шальчининкае" (сопредельный "Бенякони") оформили 24 % грузовиков.

На латвийском направлении перед "Патерниеками" (сопредельный "Григоровщина") скопилось 390 грузовых автомобилей. В Латвию проследовало 34 % транспорта от нормы.