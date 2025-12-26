Очередная партия истребителей Су-30СМ2 прибыла в Беларусь

Как подчеркнул заместитель командующего ВВС и войсками ПВО - начальник авиации полковник Беляев, прибытие новой авиационной техники стало уже доброй традицией, авиапарк неуклонно обновляется. Су-30-СМ-2 - самолет-истребитель, который соответствует всем требованиям, предъявляемым к авиационной технике такого класса. Военный также добавил, что скоро эти самолеты пройдут техническое изучение в авиационной базе и максимум через две недели заступят на защиту Беларуси в воздушном пространстве.