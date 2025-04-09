Ода героям и всенародная боль от потерь - концерт-реквием "Каждый третий" во Дворце Республики

События той эпохи - достояние истории и нашей памяти. Ода героям и всенародная боль от потерь мирных белорусов в годы Великой Отечественной.

О каждом третьем - цикл концертов-реквиемов во Дворце Республики. Языком искусства с помощью аудиовизуальных эффектов, через документальную хронику, фотовыставки, предметы артефакты героического прошлого повествуют об исторической правде и ужасах военных событий на территории нашей страны.

Аудитория меняется в течение недели - каждый день делегация с новой геолокацией. Сегодня в столице собрались благодарные наследники героев из Гродненской области.

Минск, Октябрьская площадь, знак нулевого километра - это символический исток всех дорог Беларуси. Сюда же ведут пути памяти. В этот вечер две с половиной тысячи гостей из Гродненской области прибыли во Дворец Республики, чтобы стать зрителями концерта-реквиема на основе трагической летописи нашей страны.

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Со входа интерьеры Дворца Республики погружают в историю, где есть место отваге, потерям, жертве и любви к Родине. Инсталляция с Вечным огнем - символ нашей не угасающей памяти. Здесь гости замедляют шаг, предаются воспоминаниям, которые, как семейную реликвию, хранят наследники героев.

Регина Кулик, директор трокельской базовой школы Вороновского района:

"Мои бабушка и дедушка тоже укрывали двух еврейских жителей, парня и девушку, братика и сестричку. Одной было 14 лет, а брату было 16. Мне мама рассказывала, когда уже немцы оккупировали Вороновский район, что они жестоко очень обращались не только со взрослым населением, но и с детьми. Все мы должны помнить о тех трагических, ужасных событиях".

Тематические выставки во Дворце Республики

"Хлеб - невидимая сила Победы", "Подвиги и судьбы партизан в документах", "Судьбы, сложенные в треугольник". Шесть тематических экспозиций как дополнение к программе концерта "Каждый третий". К слову, здесь же - на электронной платформе - можно найти своих без вести пропавших родственников или узнать о судьбе земляков - свидетелей Великой Отечественной.

Дарья Кондратюк, учитель Голынковской средней школы Зельвенского района:

"Я искала документы по бывшему директору школы, в которой я сейчас работаю, в честь которого собираются назвать нашу школу".

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В братских могилах Гродненской области захоронено более 50 тысяч воинов, партизан и подпольщиков. Погибло более 127 тысяч мирных граждан. Тысячи бойцов и командиров были награждены орденами и медалями, высшей степени отличия Родины – звания Героя Советского Союза удостоились 40 воинов. Так ковалась Великая Победа.

Юрий Караев, председатель Гродненского облисполкома:

"Гродненская область, наряду с Брестской, приняла первой на себя удар немецких войск. И уже в первых же сражениях пограничники и войска Красной армии Гродненского укрепрайона сорвали гитлеровский план. Они столкнулись не только с оперативным и воинским искусством советских войск, но в первую очередь с мужеством, бесстрашием и стойкостью советских солдат".

Концерт-реквием для зрителей со всех областей Беларуси

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Вся боль - в сюжете концерта-реквиема. Это рассказ о судьбах простых людей. Через поэтическое и музыкальное попурри с аудиовизуальными эффектами и художественными инсталляциями, а еще достоверными фактами и архивами. Все, чтобы правдиво передать с большой сцены боль личных трагедий и ужасающих новых фактов.

Владимир Караник, заместитель премьер-министра Беларуси:

"Сейчас, чем дальше от войны, тем меньше возможности общаться с непосредственными участниками тех огненных событий. И наша задача - следующим поколениям передать информацию о подвиге нашего народа и трагедии нашего народа. Каждый третий погибший - это до сих пор сказывается на демографической ситуации в стране. Эти волны нерожденных поколений мы ощущаем до сих пор".

Артисты вновь и вновь переживают на сцене события прошлого, выверенные генеральными прогонами и колоссальной подготовкой. Отсюда и волна искренней обратной связи.