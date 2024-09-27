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"Один район - один проект": в Ляховичах реализовали проект стоимостью 3,5 млн белорусских рублей
С помощью программы "Один район - один проект" в Ляховичах (Брестская область) реализовали инициативу - на льнозаводе будут перерабатывать невостребованное волокно малых размеров и делать из него качественную продукцию. Стоимость проекта - 3,5 млн белорусских рублей.
Николай Мороз, председатель Ляховичского райисполкома:
"Завершили его реализацию - установили линию котонизации волокна. Льнозавод сам выращивает, производит льноволокно. Излишки будут перерабатываться на этой линии. Для этих целей создано 24 рабочих места. Предприятие уже работает в двухсменном режиме. В целом на сегодняшний день Ляховичский район лидирует по темпу производства валовой продукции сельского хозяйства: по итогам 8 месяцев - 114 %".
В 2024-м в Ляховичском районе был сдан в эксплуатацию многоквартирный дом. Разрабатывается и проектно-сметная документация нового бассейна в городе. Строительство начнут в 2025 году.
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