Одинцова: Все решения ВНС воплощаются в жизнь

Являясь делегатом шести Всебелорусских народных собраний и работая в практическом здравоохранении, могу отметить, что все решения ВНС воплощаются в жизнь. Об этом заявила в эфире "Первого информационного" депутат Палаты представителей Национального собрания Беларуси Светлана Одинцова.

Депутат заметила, что это в том числе касается и системы здравоохранения. Начиналось преобразование системы здравоохранения с реконструкций, модернизаций операционно-реанимационных блоков, открытий межрайонных центров. Все это позволило приблизить специализированную и квалифицированную медицинскую помощь к жителям региона.

"Основная цель была поставлена такая: где бы ни был человек, он должен получить в полном объеме медицинскую помощь. И сегодня мы видим, что это стало реальностью. Результативность прежних ВНС - важная платформа для эффективного принятия решений на VII Всебелорусском народном собрании, где будет рассматриваться и утверждаться Программа социально-экономического развития Республики Беларусь на новую пятилетку (с 2026 по 2030 годы. - прим. news.by)", - отметила Светлана Одинцова.

Она обратила внимание, что здоровье человека - богатство государства, а укрепление здоровья нации является одним из направлений национальной безопасности Республики Беларусь. Индикаторами этого являются увеличение ожидаемой продолжительности жизни человека, снижение уровня смертности. "Достигнуть этого можно путем реализации комплекса мер по повышению осведомленности населения по вопросам здорового образа жизни, охвата диспансеризации, внедрения скрининговых методов обследования (что позволит на ранних этапах выявлять онкологические заболевания, болезни системы кровообращения), путем повышения доступности качественной медицинской помощи независимо от того, где находится пациент, а также дальнейшей информатизацией здравоохранения и развитием межрайонных центров", - дополнила Светлана Одинцова.