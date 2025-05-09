Одна на всех Великая Победа - в Брестской крепости-герое пройдет праздничный концерт ко Дню Победы

В Брестской крепости-герое на площади Церемониалов готовятся к праздничному концерту. Он начнется в 21:30. Среди гостей не только соотечественники, но и представители зарубежных делегаций дружественных стран. Концерт символично называется "Одна на всех Великая Победа".

Директор Брестского театра кукол и по совместительству режиссер концерта Тамара Павлюкович рассказала, что интересного будет на концерте: "Мы постарались учесть то, что будет много молодежи, будут люди более пожилого и среднего возраста. Мы уже третий день здесь. Большой интерес проявляется к крепости, например, нескончаемый поток людей к Вечному огню. Ну а удивлять будут наши артисты из Брестской области. Будет интересный номер вместе с хореографией под песню "Темная ночь". Современная обработка, аранжировка. Я думаю, что молодежь, услышав это, захочет послушать и оригинал".