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Одна на всех Великая Победа - в Брестской крепости-герое пройдет праздничный концерт ко Дню Победы
В Брестской крепости-герое на площади Церемониалов готовятся к праздничному концерту. Он начнется в 21:30. Среди гостей не только соотечественники, но и представители зарубежных делегаций дружественных стран. Концерт символично называется "Одна на всех Великая Победа".
Директор Брестского театра кукол и по совместительству режиссер концерта Тамара Павлюкович рассказала, что интересного будет на концерте: "Мы постарались учесть то, что будет много молодежи, будут люди более пожилого и среднего возраста. Мы уже третий день здесь. Большой интерес проявляется к крепости, например, нескончаемый поток людей к Вечному огню. Ну а удивлять будут наши артисты из Брестской области. Будет интересный номер вместе с хореографией под песню "Темная ночь". Современная обработка, аранжировка. Я думаю, что молодежь, услышав это, захочет послушать и оригинал".
Также Тамара Павлюкович отметила, что важно чтить, сохранять память о событиях войны, и именно родители должны доносить до детей всю важность этих знаменательных дат: "Сегодня необходимо, чтобы родители и старшее поколение доносили до детей, до нашего будущего важность сохранения памяти о тех событиях. Так что я думаю, что будущее у нас замечательное и правильное".