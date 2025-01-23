"Одно дело делаем". Узнали, что связывает два разных предприятия в Минске

Десант "Марафона единства" высадился на Минском заводе гражданской авиации. На предприятии более семи десятилетий занимаются ремонтом, модернизацией и техническим обслуживанием самолетов. Здесь все делают на совесть, это и позволяет смело предлагать продукцию и услуги на мировом рынке.

Какое отношение это предприятие имеет к Минскому часовому заводу и какое одно дело они делают вместе, рассказал генеральный директор Минского завода гражданской авиации Владимир Пекарский.

"Кажется, это два разных предприятия со своей историей, со своими традициями, даже не из одной сферы, не из смежных сфер, - отметил он. - Мы вместе с Минским часовым заводом делаем детали для современных самолетов, в том числе российского производства".