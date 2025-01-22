Одно дело делают - "Марафон единства" собрал под одной крышей сотрудников "Камволя" и "Элемы"

Погода в Беларуси
Брест2°
Гомель0°
Витебск-1°
Могилев-1°
Гродно1°
Минск0°
Минск
0°
"Марафон единства" собрал 22 января под крышей одного цеха трудовые коллективы "Камволя" и "Элемы".
"Камволь" вопреки санкциям в 2024 году поставил ткани в Индию и Кувейт. Выбирает высокотехнологичное производство и легендарная "Элема".
Благодаря "Марафону единства" прошел открытый диалог с руководством. Звучали вопросы о том, где закупают сырье, будут ли обеспечены сотрудники собственными квадратными метрами, когда появятся новые магазины.
"Мы с "Камволем" работаем очень давно. Меняются руководители, но сотрудничество между предприятиями не останавливается. Ткани такого качества, как на "Камволе" довольно сложно найти даже в других странах", - отметил директор ОАО "Элема" Анатолий Венедиктов.