Одно дело делают - "Марафон единства" собрал под одной крышей сотрудников "Камволя" и "Элемы"

"Марафон единства" собрал 22 января под крышей одного цеха трудовые коллективы "Камволя" и "Элемы".

"Камволь" вопреки санкциям в 2024 году поставил ткани в Индию и Кувейт. Выбирает высокотехнологичное производство и легендарная "Элема".

Благодаря "Марафону единства" прошел открытый диалог с руководством. Звучали вопросы о том, где закупают сырье, будут ли обеспечены сотрудники собственными квадратными метрами, когда появятся новые магазины.