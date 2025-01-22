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Одно дело делают - "Марафон единства" собрал под одной крышей сотрудников "Камволя" и "Элемы"

"Марафон единства" собрал 22 января под крышей одного цеха трудовые коллективы "Камволя" и "Элемы".

"Камволь" вопреки санкциям в 2024 году поставил ткани в Индию и Кувейт. Выбирает высокотехнологичное производство и легендарная "Элема".

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Благодаря "Марафону единства" прошел открытый диалог с руководством. Звучали вопросы о том, где закупают сырье, будут ли обеспечены сотрудники собственными квадратными метрами, когда появятся новые магазины.

"Мы с "Камволем" работаем очень давно. Меняются руководители, но сотрудничество между предприятиями не останавливается. Ткани такого качества, как на "Камволе" довольно сложно найти даже в других странах", - отметил директор ОАО "Элема" Анатолий Венедиктов.

Марафон единства