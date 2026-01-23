Одно из механизированных соединений привели в боевую готовность в рамках проверки ВС Беларуси

Одно из механизированных соединений приведено в боевую готовность в штатах мирного времени в рамках проверки Вооруженных Сил Беларуси. Об этом журналистам заявил государственный секретарь Совета безопасности Александр Вольфович.

"В соответствии с замыслом проверки внезапно приведено в боевую готовность в штатах мирного времени одно из механизированных соединений Северо-Западного оперативного командования. Группа сотрудников Госсекретариата прибыла, вручила распоряжение, подписанное лично Президентом, - рассказал Александр Вольфович. - Командир бригады ознакомился с распоряжением, уточнил первоочередные задачи, отдал соответствующие указания. Командиры убыли выполнять задачи".

Как отметил госсекретарь Совбеза, в соответствующие сроки будут проведены смотры готовности воинских частей, после чего подразделения совершат марши по незнакомому маршруту.

"Маршрут комиссией Госсекретариата определен - свыше 50 км. Марш будет совершаться в условиях воздействия диверсионно-разведывательных групп противника с учетом опыта специальной военной операции, применения беспилотных летательных средств на колонны противника, - отметил он. - Посмотрим, как командиры подразделений будут противодействовать потенциальному противнику. После этого подразделения прибудут на полигон, где будут проведены контрольные занятия по тактической огневой подготовке".