Одобрен законопроект по вопросам исполнительного производства

Законопроектом корректируются положения законов "Об исполнительном производстве", "О судебных исполнителях", "О порядке выезда из Республики Беларусь и въезда в Республику Беларусь граждан Республики Беларусь", "О правовом положении иностранных граждан и лиц без гражданства в Республике Беларусь", Кодекса гражданского судопроизводства, в целях совершенствования порядка исполнения судебных постановлений, цифровизации и оптимизации исполнительного производства.

Проектом закона закрепляется упрощенный порядок ведения исполнительного производства по исполнительным документам на сумму до 20 базовых величин, при условии отсутствия в отношении должника иных исполнительных производств. Вводится мера в виде временного ограничения права должника на управление механическими транспортными средствами в отношении должностных лиц юридического лица. На сегодняшний день такая мера предусмотрена только в отношении должника - физического лица. В компетенцию судебного исполнителя от суда передается полномочие на принятие меры в виде временного ограничения должника - гражданина в посещении игорных заведений и участии в азартных играх.