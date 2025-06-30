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Одобрен законопроект по вопросам исполнительного производства
На заседании второй сессии Совета Республики Национального собрания восьмого созыва одобрен проект закона "Об изменении законов по вопросам исполнительного производства", сообщает БЕЛТА.
Законопроектом корректируются положения законов "Об исполнительном производстве", "О судебных исполнителях", "О порядке выезда из Республики Беларусь и въезда в Республику Беларусь граждан Республики Беларусь", "О правовом положении иностранных граждан и лиц без гражданства в Республике Беларусь", Кодекса гражданского судопроизводства, в целях совершенствования порядка исполнения судебных постановлений, цифровизации и оптимизации исполнительного производства.
Проектом закона закрепляется упрощенный порядок ведения исполнительного производства по исполнительным документам на сумму до 20 базовых величин, при условии отсутствия в отношении должника иных исполнительных производств. Вводится мера в виде временного ограничения права должника на управление механическими транспортными средствами в отношении должностных лиц юридического лица. На сегодняшний день такая мера предусмотрена только в отношении должника - физического лица. В компетенцию судебного исполнителя от суда передается полномочие на принятие меры в виде временного ограничения должника - гражданина в посещении игорных заведений и участии в азартных играх.
Положения иных законодательных актов корректируются с учетом изменений, вносимых в закон "Об исполнительном производстве".