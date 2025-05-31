Ограничат ли прием и продажу долларов старого образца в Беларуси?

news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/6e3c7eb4-960c-4bf2-a9c1-64f74a014ca8/conversions/841c1330-98af-463f-8a20-1bf2d194e534-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/6e3c7eb4-960c-4bf2-a9c1-64f74a014ca8/conversions/841c1330-98af-463f-8a20-1bf2d194e534-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/6e3c7eb4-960c-4bf2-a9c1-64f74a014ca8/conversions/841c1330-98af-463f-8a20-1bf2d194e534-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/6e3c7eb4-960c-4bf2-a9c1-64f74a014ca8/conversions/841c1330-98af-463f-8a20-1bf2d194e534-xl-___webp_1920.webp 1920w

Будут ли в Беларуси ограничивать прием и продажу долларов старого образца, рассказал председатель правления Нацбанка Беларуси Роман Головченко, комментируя искусственный ажиотаж на новые купюры, сообщает БЕЛТА со ссылкой на ОНТ.

"Мы не являемся эмитентом долларов США. Выпускают эти купюры Соединенные Штаты Америки. В США нет никакой разницы. Есть в обороте купюры нескольких годов выпуска. Можно без проблем сдать, обменять доллары на более новые серии, - отметил Роман Головченко. - Во всем остальном мире, в том числе и у нас, это иностранная валюта".

По словам главы Нацбанка, мировая система устроена так, что эмитент той или иной мировой конвертируемой валюты (доллар, евро, йена, юань и др.) обеспечивает банкното-обменные операции для иностранных организаций, банков, чтобы подкрепить их наличной валютой для замены поврежденных, ветхих купюр. Раньше проблем никогда не возникало. Банки аккумулировали банкноты, которые по тем или иным причинам выходили из употребления, меняли на более новые. "В условиях санкций в отношении финансового сектора, банков Беларуси это стало делать не так просто", - пояснил Роман Головченко.

Говоря о долларах и других валютах, которые обладают всеми признаками платежеспособности, но относятся к разным временным выпускам, глава Нацбанка сказал: "На уровне государства не принималось и не будет приниматься никаких решений по ограничению приема или продажи купюр разных годов выпуска - более старых или более новых. Надо понимать, что в условиях отсутствия такой массовой подпитки иностранной валюты мы в принципе ограничены теми банкнотами, которые циркулируют в стране".