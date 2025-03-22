Ограничения на посещение лесов введены более чем в 60 районах Беларуси - такие данные приводит Министерство лесного хозяйства. Это почти вся Брестская и Гродненская области. В зеленой зоне запад и север Беларуси.

Как правило, меры ограничительного характера вводятся при наступлении 4 класса пожарной опасности по условиям погоды: когда стоит жаркая, сухая погода, отсутствуют осадки, и пожар может возникнуть от малейшей искры.