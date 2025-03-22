3.66 BYN
3.13 BYN
3.39 BYN
Ограничения на посещение лесов введены более чем в 60 районах Беларуси
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3.32025-03-22T12:13:45.000000Z00
Ограничения на посещение лесов введены более чем в 60 районах Беларуси - такие данные приводит Министерство лесного хозяйства. Это почти вся Брестская и Гродненская области. В зеленой зоне запад и север Беларуси.
Как правило, меры ограничительного характера вводятся при наступлении 4 класса пожарной опасности по условиям погоды: когда стоит жаркая, сухая погода, отсутствуют осадки, и пожар может возникнуть от малейшей искры.
Оперативно отслеживать данные можно на официальном сайте ведомства, где размещена интерактивная онлайн-карта. Также информацию можно уточнить в местных райисполкомах и лесохозяйственных учреждениях.