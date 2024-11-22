Огромная порция каши, парад автомобилей, семейный забег. Кобрин принимает "Берестейские сани - 2025"

Кобрин принимает яркий зимний областной фестиваль "Берестейские сани". 11 января - самая насыщенная программа трехдневного праздника.

Карнавальное шествие, ледовая сказка, суворовские каша и щи, презентация фильма… Собрали эмоции фестиваля.

Кобрин стал четвертым в трипе "Берестейских саней". Здесь фестиваль прописался сразу на три дня. Сегодня самая насыщенная программа зимнего праздника. Открыл его зрелищный стилизованный парад машин.

Возглавили колонну волшебные сани - символ фестиваля. Говорят, что они исполняют самое заветное желание. Ожившие елки на квадроциклах, древний город и даже балет "Щелкунчик". Свои достижения в карнавальном шествии представили почти 30 предприятий и организаций региона.

Семейный крещенский забег

Не только гулянье, но и здоровый образ жизни. У ледовой арены - семейный крещенский забег. На дистанцию в один километр вышли дети и их родители. Кстати, 12 января состоится еще один крещенский забег. Участниками могут стать желающие со всей страны.

Участники забега поделились эмоциями:

"Мы всегда стараемся принять участие. Нам безумно это нравится. У нас два футболиста в семье, и мама - специалист по всем видам спорта. Так что спорт - это наше все".

"Нас было пятеро. Бежали всей семьей. Самой младшей - 1,5 года".

"Было очень весело, но немножко тяжело, но мы справились".

Ледовая сказка

Удалось гостям "Берестейских саней" окунуться и в ледовую сказку. Причем впервые. Кобрин впечатляет еще и лазерным шоу, а юные фигуристы и хоккеисты демонстрируют свое мастерство на коньках.

Настроение праздника

По доброй традиции - огромная порция каши по старинному рецепту. В 2025 году она суворовская. Приготовили и одноименные щи. Разместилась кухня в символичном месте - у музея имени Суворова.

В самобытный городок на весь день превратилась площадь Ленина. Свои изделия представили мастера из разных уголков региона. Здесь же установили главную сцену фестиваля.

Галина Степанюк, народный мастер Беларуси:

"Мы сегодня впервые на "Берестейских санях". Мы привезли рождественскую новогоднюю продукцию. Здорово, что проходит такой фестиваль, это значимое мероприятие. Фестиваль сплочает наших людей, деток и взрослых приглашает в сказку".

"Не ожидал такого большого количества людей, - прокомментировал Петр Пархомчик - председатель Брестского облисполкома. - Смогли показать наши промышленные предприятия. Сумели еще раз напомнить, что наша продукция высокого качества, и создать прекрасную атмосферу".