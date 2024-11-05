Охота на медведя и рысь: новые правила охоты в Беларуси вступят в силу с 21 мая 2025 года

Изменения в правила охоты и ведения охотничьего хозяйства вступят в силу с 21 мая 2025 года. Основные новшества, предусмотренные указом №420 от 18 ноября 2024 года, прокомментировали в Государственной инспекции охраны животного и растительного мира при Президенте, сообщает БЕЛТА.

Указом Президента скорректированы правила охоты: разрешается охота на медведя и рысь

Так, правила охоты дополнены определениями понятий "добор подранка" и "подранок", отдельные определения уточнены.

В перечень охотничьих животных нормируемых видов включены медведь и рысь. При этом предусмотрен особый порядок их добычи - на основании планов управления популяциями. Также введены нормы, регламентирующие организацию и проведение охоты на медведя и рысь, в том числе определены разрешенные сроки, способы и орудия охоты, а также требования в части половозрастных признаков данных животных и особых условий добора подранков.

Также установлено, что планирование изъятия медведя и рыси осуществляется на основании планов управления популяциями данных видов, охотоустроительной документации и в порядке, определяемом Министерством лесного хозяйства. Министерство природных ресурсов и охраны окружающей среды обеспечивает разработку и утверждение планов управления популяциями.

"Фактически медведю и рыси придается так называемый бинарный статус - они являются дикими животными, отнесенными к видам, включенным в Красную книгу Беларуси, и одновременно охотничьими животными при необходимости регулирования численности (по территориальному принципу) в соответствии с планами управления их популяциями. Аналогичный подход давно применяется в отношении зубра: основной генофонд - краснокнижник, резервный генофонд - охотничьи животные", - пояснили в Государственной инспекции охраны животного и растительного мира.

В приложении 3 к правилам охоты упраздняются требования в отношении нарезного охотничьего оружия (дульной энергии пули), а также исключается перечень калибров (патронов) указанного оружия. При этом определено, что перечень патронов (калибров) нарезного охотничьего оружия, разрешенных для добычи охотничьих животных в зависимости от вида и (или) возраста, определяется Минлесхозом.

Из пункта 53 исключены требования в части срока действия государственной пошлины за предоставление права на охоту, поскольку они содержатся в Налоговом кодексе. Государственная пошлина уплачивается по ставке и (или) исходя из размера базовой величины, установленных на дату уплаты. Госпошлина, уплаченная за предоставление права на охоту по установленной ставке, подтверждает право на охоту в течение 12 месяцев, а уплаченная по установленной ставке с применением повышающего коэффициента, - в течение 60 месяцев со дня ее уплаты.

Также расширен перечень раненых, травмированных, больных или погибших диких животных, при обнаружении которых оформляются соответствующие акты по форме, установленной Минлесхозом. Он дополнен медведем, рысью (нормируемые виды охотничьих животных), зубром основного генофонда и тарпановидной лошадью.

"Государственная инспекция будет осуществлять регистрацию сообщений о фактах ДТП, в том числе с участием указанных выше животных, - отметили в ведомстве. - Кроме того, акты об обнаружении в фонде запаса охотничьих угодий либо на территориях, не включенных в фонд охотничьих угодий, раненых, травмированных, больных или погибших охотничьих животных нормируемых видов, зубра (основной генофонд) и тарпановидной лошади могут составлять должностные лица, уполномоченные местными исполнительными и распорядительными органами. В действующей редакции - уполномоченные должностные лица местного исполнительного и распорядительного органа".