Охватит ли планету редкоземельная лихорадка - в "Понятной политике"

Достать из-под земли. Охватит ли планету редкоземельная лихорадка? Кто охотится за очень дорогими металлами и в чем их уникальная ценность? Как добыть редкие вещества и почему от них зависит даже национальная безопасность? Кто диктует правила рынку и зачем Трампу украинские недра? Расскажем в "Понятной политике". Смотрите в 3 марта после "Панорамы" на "Беларусь 1".