3.61 BYN
3.18 BYN
3.33 BYN
Охватит ли планету редкоземельная лихорадка - в "Понятной политике"
https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/dffe11d3-4812-472f-ad5b-f5bff7e5909e/conversions/5cce1afb-519b-4232-b5ad-88b289087fcc-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/dffe11d3-4812-472f-ad5b-f5bff7e5909e/conversions/5cce1afb-519b-4232-b5ad-88b289087fcc-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/dffe11d3-4812-472f-ad5b-f5bff7e5909e/conversions/5cce1afb-519b-4232-b5ad-88b289087fcc-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/dffe11d3-4812-472f-ad5b-f5bff7e5909e/conversions/5cce1afb-519b-4232-b5ad-88b289087fcc-xl-___webp_1920.webp 1920wnews.byКто диктует правила рынку и зачем Трампу украинские недра?
22025-03-01T18:20:20.000000Z00
Достать из-под земли. Охватит ли планету редкоземельная лихорадка? Кто охотится за очень дорогими металлами и в чем их уникальная ценность? Как добыть редкие вещества и почему от них зависит даже национальная безопасность? Кто диктует правила рынку и зачем Трампу украинские недра? Расскажем в "Понятной политике". Смотрите в 3 марта после "Панорамы" на "Беларусь 1".