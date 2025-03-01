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Охватит ли планету редкоземельная лихорадка - в "Понятной политике"

Достать из-под земли. Охватит ли планету редкоземельная лихорадка? Кто охотится за очень дорогими металлами и в чем их уникальная ценность? Как добыть редкие вещества и почему от них зависит даже национальная безопасность? Кто диктует правила рынку и зачем Трампу украинские недра? Расскажем в "Понятной политике". Смотрите в 3 марта после "Панорамы" на "Беларусь 1". 

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Понятная политика